Exclusivo desde EE.UU: un tupungatino cuenta lo que pasó y está pasando en el lugar donde fue asesinado Charlie Kirk

Marcelo Videla relata el momento del disparo, y cómo están viviendo la situación, sobre todo los extranjeros residentes en Utah.

El 10 de septiembre de 2025, el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado tras recibir un disparo mientras realizaba una presentación en la Utah Valley University, ubicada en la ciudad de Orem, a unas 40 millas al sur de Salt Lake City, Utah. La noticia fue confirmada por el presidente Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social.

Kirk visitaba el campus como parte de su gira “Demuéstrame lo equivocado”, en la que invitaba a los asistentes a debatir con él sobre ideas políticas. Durante el evento, cuando uno de los participantes le hizo una pregunta relacionada con los tiroteos masivos, se escuchó un disparo que impactó a Kirk en el cuello.

El hecho generó conmoción en toda la comunidad. Marcelo Videla, oriundo del departamento de Tupungato que vive a dos casas del lugar donde ocurrió el ataque, relató en una entrevista con Dardo Nicolás Carrizo para la radio 104.9: “Llegamos del trabajo y pasó al mediodía. Yo llegué a la tarde de trabajar y la policía empezó a pasar casa por casa diciendo que tuviéramos cuidado, que cerráramos con llave, que tuviéramos los teléfonos de los vecinos y que si viéramos algo que los llamáramos a ellos. Todavía no lo encuentran al asesino, lo andan buscando acá en esta zona, no han visto nada”.

Según Videla, el disparo se produjo en el momento en que Kirk hablaba sobre la libertad de comprar armas. “Se agachaba y se levantaba, y en el momento donde se queda quieto es donde sufre el disparo. Son menos de segundos”, detalló.

Respecto a los rumores difundidos en redes sociales sobre un presunto asesino que rondaba por los techos, Videla aclaró que se trataba de un fotógrafo. “No saben de dónde vino y él pedía por favor que no lo siguieran molestando porque iba a empezar a demandar”, explicó.

Videla también comentó sobre las reacciones en la comunidad tras el fallecimiento de Kirk. “Hay muchos acá que están en contra de él. La novia de mi hijo se reía de lo que pasó. El americano es muy frío y se reían de la situación”, señaló.

El operativo policial para dar con el responsable incluyó el cierre de carreteras, el uso de helicópteros y revisiones exhaustivas en la zona. “Lo que más están revisando son el fondo de las casas, por donde se podría haber metido, y cualquier cosa sospechosa que puede ver uno debe avisar inmediatamente a la policía”, indicó Videla.

A pesar de la tensión generada, Videla afirmó que su familia se encuentra tranquila. “Mi hijo se fue a la escuela y la novia también porque no se quería quedar acá en la casa porque se quedaba sola. Pero igual se generó mucha tensión acá, era impresionante la cantidad de policía que andaba”, expresó. La universidad permanece cerrada y la policía continúa desviando a las personas, aunque el patrullaje ya no es tan intenso como en los momentos posteriores al ataque.

Entrevista

Quién era Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

Charlie Kirk fue una de las figuras más reconocidas del conservadurismo estadounidense. En 2012 fundó Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil orientada a difundir los principios republicanos en universidades del país.

Su estilo confrontativo y su participación activa en la llamada “guerra cultural” le dieron visibilidad en medios nacionales. Además, construyó una relación cercana con Donald Trump y con su hijo, participando activamente en la campaña presidencial de 2016.

Influencia y vida personal

Conocido como uno de los voceros juveniles más influyentes del trumpismo, Kirk consolidó su figura dentro del Partido Republicano como referente del ala más conservadora.

En el plano personal, estaba casado y era padre de dos hijos pequeños, de 3 años y 15 meses. Su liderazgo al frente de Turning Point USA lo convirtió en una voz influyente para las nuevas generaciones dentro del conservadurismo norteamericano.