¡Exitosa campaña! 25 familias que viven junto a un basural en Tupungato recibieron alimentos para Navidad

by | Dic 28, 2020

El mes de diciembre comenzó cargado de solidaridad. En Tupungato, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del departamento emprendió una campaña para ayudar a personas de bajos recursos. Si bien durante este 2020 llevaron a cabo muchas acciones para ayudar a la comunidad, el objetivo propuesto en esta oportunidad era recolectar alimentos y entregárselos previo a la Navidad a familias que viven junto a un basural y trabajan en el mismo.

El jefe del Cuerpo, Carlos Felix, dialogó con El Cuco Digital y contó que afortunadamente el resultado de la iniciativa fue el esperado: “Las 25 familias que viven en el basural recibieron mercadería y otras 55 familias de bajos recursos del departamento también tuvieron ayuda. En total, a 80 familias pudimos llevarles algo” expresó con satisfacción Felix.

Seguidamente, en relación a la labor realizada durante el año, el hombre a cargo de la institución destacó: “No hemos parado en toda la pandemia; los números de asistencia son desopilantes (…) La sensación de colaborar siempre es agradable porque son momentos duros y toda ayuda es una caricia al prójimo. Nosotros somos solo una institución que aporta a este eslabón de una fuerte cadena solidaria para quienes la pasan mal, sobre todo ahora que ha sido un año de ausencias, tristezas y decadencias”, agregó.

“Humanamente hubo mucha ayuda y empatía para quienes la estaban pasando mal; la gente debe ser agradecida. Por ejemplo, por nuestras manos pasaron más de 11.000 kilos de leche, que no es poco, y se distribuyeron en todo el departamento. No hubo una semana que no viniera algo para compartir; estas son acciones históricas” añadió el jefe.

Por otro lado, Felix remarcó que aparte de colaborar con las familias de bajos recursos, este mes también realizaron otra campaña solidaria para recaudar golosinas y repartirlas en diferentes calles del departamento. “Se triplicó la ayuda. La caravana de Papá Noel fue éxito total. La gente colaboró y se logró repartir más de 150 kilos de golosinas, es decir alrededor de unas 1500 bolsitas”.

Para cerrar, el jefe bomberil agradeció a todos los que colaboraron en la campaña de Papá Noel, “sobre todo a Fiama Castillo de Radio Hits que se cargó al hombro la campaña”, a este medio por la difusión constante, y a quienes aportan alimentos, calzado, ropa, y hacen posible que los que menos tienen puedan estar un poco mejor.