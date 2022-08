Exitosa participación de la sancarlina Ailin Funes en el Sudamericano en San Juan: “Me fue muy bien”

Así lo expresó la joven en una nota brindada a este medio.

Ailin Funes es de San Carlos y el pasado 14 y 15 de agosto participó del Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña 2022 en San Juan . La joven fue convocada por la Selección Argentina de kilometro vertical y tuvo la oportunidad de representar a la provincia.

Ailin, en comunicación con El Cuco Digita, contó que le “fue muy bien, fue una experiencia totalmente nueva ya que la disciplina por la que fui convocada es nueva y yo no la conocía tampoco, así que en ese sentido fue una experiencia totalmente nueva. Me quedé con la quinta posición”.

“El mayor desafío fue enfrentarse a la altimetría. Competí en kilómetro vertical y consiste en acumular mil metros de desnivel en menos de 5 kilómetros. Un desafío al cuerpo, a la cabeza, a todo”, agregó la atleta.

Por otro lado, expresó que la competencia la vivió con todo “no me guarde nada, no tan solo en el tiempo que duró la competencia sino en compartir días con el resto de la selección. Poder estar con personas que me acompañan y son parte de todo esto como mi familia, “El Diente”, mi compañero y mis amigos, fue una ventaja”.

“Siempre hablo en plural que suele llamar la atención por que es una competencia individual pero no corro sola, conmigo están los que hace que sea posible esto. Acompañando y haciendo que sea más fácil el proceso día a día. Agradezco a todos, y a la gente del pueblo que siempre me acompañó para que se haga realidad el competir a nivel sudamericano”, cerró la joven.