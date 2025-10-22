Expedición del Ejército Argentino y el Ejército de Italia a los Hielos Patagónicos: contó con participación mendocina

La actividad buscó fortalecer las capacidades operativas el Ejército en estas zonas extremas.

Entre el 16 de septiembre y el 13 de octubre, efectivos del Ejército Argentino y del Ejército Italiano llevaron a cabo un intenso adiestramiento en El Chaltén (Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz), fortaleciendo la cooperación internacional y las capacidades en actividades en terreno nevado.

Durante casi un mes, miembros de las tropas de montaña del Ejército Argentino y del Ejército Italiano ejecutaron la “Expedición a los Campos de Hielos Patagónicos Sur”, una exigente travesía planificada y organizada por la Brigada de Montaña VI, con asiento en la provincia de Neuquén.

La actividad integró patrullas de reconocimiento y rescate de ambas fuerzas con el propósito de profundizar la interoperabilidad y el adiestramiento en entornos de montaña y clima extremo, así como el desplazamiento sobre glaciares y terrenos boscosos.

Las patrullas fueron conformadas por personal de la VIta Brigada de Montaña, procedente de Neuquén, en su mayoría, y algunos integrantes de la VIIIva Brigada de Montaña (procedentes de Mendoza y San Juan). La patrulla de rescate estuvo integrada por especialistas de la Escuela Militar de Montaña y la Compañía de Cazadores de Montaña 6. Además de contar con los cuatro integrantes del Ejército Italiano. Cada patrulla estuvo integrada por ocho militares, contando entre ellos a personal de sanidad del Hospital Militar Mendoza.Todas las patrullas cuentan con personal del Hospital Militar Regional de Mendoza.

La fase de ejecución incluyó el transporte en helicóptero hasta el punto incial, travesías en esquí y con crampones sobre hielo, instalación de puntos logísticos de apoyo, abastecimiento aéreo y repliegue final por helicóptero. Las jornadas diarias se extendieron hasta diez horas de marcha en condiciones de frío y viento patagónico.

El ejercicio tuvo como finalidad evaluar equipos, practicar procedimientos de navegación y rescate, fortalecer los lazos de cooperación con el Ejército Italiano —de reconocida tradición en actividades de montaña— y consolidar el espíritu de cuerpo y la moral de las tropas.

Esta experiencia constituye un entrenamiento integral que reafirma la capacidad de las tropas de montaña argentinas para operar, sobrevivir y cumplir su misión en escenarios donde el terreno y el clima imponen los desafíos más exigentes.