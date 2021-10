¡Explotó Tunuyán! Rusherking convocó a más de 10 mil personas en el cierre de la #SE2021

El artista brindó un emotivo agradecimiento por lo vivido.

Las y los estudiantes de Tunuyán vivieron un fin de semana de lujo, colmado de festejos en el marco del cierre de la Semana Estudiantil 2021, que sin dudas recordarán por siempre.

El cronograma de actividades contó con las finales de las competencias deportivas, elección de Embajadores Estudiantiles, Farándula y finalmente con la Estudiantina en el Anfiteatro Municipal, que recibió a diferentes artistas locales, provinciales y nacionales, como Jeremías Leyes Jerdrak, Ezequiel de Barrio, los DJs Horacio Quiroga y Matias Nina, la banda mendocina La Skandalosa Tripulación y al encargado de poner el broche de oro: Rusherking.

Rusherking en pleno show – foto Municipalidad de Tunuyán

El trapero de tan sólo 21 años hizo vibrar con su simpatía, carisma y talento a los más de 10 miles de espectadores presentes. “No puedo creer lo que estoy viendo, nunca me había subido a un escenario frente a tanta gente”, lanzó en un momento del show el santiagueño.

En tanto, tras su presentación en el departamento valletano, expresó emocionado en sus redes: “Increíble lo que viví en Mendoza, mas de 10mil personas fueron a verme no lo puedo creer todavía, no me voy a olvidar jamás de este momento, esto es por mi familia por mis amigos y por todos los que me bancan todos los días.

Gracias a mi equipo y mi Banda esto recién arranca lokitos!”.