Expo Educativa 2022 en Tupungato: más de 25 stands fueron recorridos por cientos de estudiantes

El punto de encuentro fue el Centro Regional Universitario Tupungato (CRUT)

La edición de este año contó con la exposición de 25 stands y la participación de más de 20 instituciones de nivel superior y universitario, así como de formación formal e informal. El punto de encuentro fue el Centro Regional Universitario Tupungato (CRUT) que congregó principalmente a cientos de jóvenes que transitan el último año del nivel secundario.

La feria educativa se llevó a cabo el pasado viernes, desde las 9:30 horas y se desplegó en la planta baja y el primer piso del edificio dado la gran cantidad de expositores que se presentaron con diferentes materiales (folletería, videos explicativos, experiencias y trabajos de campo, entre otros), información y asesoramiento sobre las propuestas educativas de gestión como así también las posibilidades de becas y servicios estudiantiles.

“En simultáneo ha habido clases magistrales, charlas donde los presentes podían participar activamente consultando sobre la vida estudiantil, las actividades que se llevan a cabo en cada institución, y por supuesto también charlas referidas a orientación vocacional y algunas otras temáticas específicas para los chicos” agregó el referente de Educación, profesor Adrián Castro.

También acompañaron este evento -organizado por el Municipio- la Dirección de Turismo que llevó como propuesta dinámicos juegos para conocer cuánto saben los jóvenes del departamento (en relación a la historia, geografía, hidrografía, patrimonios culturales del lugar) utilizando dados, fichas, identificando imágenes entre otros.

Desde la Dirección de Desarrollo Social, también acompañaron la expo la “Consejería Adolescente” que recordó y presentó los servicios gratuitos que ofrece, teléfonos de contacto y días de atención; y el Área de Género y Diversidad con juegos, pero en modalidad virtual para que los participantes por medio de sus teléfonos participarán respondiendo 7 preguntas referidas a la problemática de la violencia de género y quienes resultaban ganadores se llevaron como premio un libro titulado “Educar en igualdad” más un pin del Área.

Además, la coordinadora, abogada, Rita Moyano, agregó: “Por medios de estadísticas visibilizamos los estereotipos de género a la hora de elegir carreras universitarias y también los sesgos de género que son bastante actualizados en cuanto a la carrera, el cursado y la terminalidad educativa de las mujeres”.

Además para destacar, la Dirección de Educación –a cargo de la organización de la actividad- facilitó la movilidad para que escuelas departamentales pudieran llegar hasta el CRUT y brindar igual posibilidad a los estudiantes de conocer el polo educativo regional.

“Me parece muy buena la idea de que Tupungato haya puesto esta propuesta acá porque a veces no podemos ir a otros lugares, por ejemplo a Mendoza, así que me encantó esta idea, estuvo muy bueno y me orientó a mí y seguramente que a muchas personas también” fue el relato de Leandro Bastias, alumno de la Escuela Ernesto Piaggi.

Por supuesto también acompañó la Expo local el intendente Gustavo Soto, quien no sólo se acercó a agradecer la predisposición y acompañamiento de las instituciones participantes, sino que principalmente aprovechó para interactuar con los jóvenes y alentarlos a continuar el camino de la formación académica: “Celebramos un año más de la Expo Educativa, que podemos hacerla otra vez y acá en el Centro Regional Universitario Tupungato para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes que quieran estudiar, que quieran superarse, que quieran seguir alguna carrera ya sea terciaria o universitaria, tengan la oferta con la que contamos en el Valle de Uco y fundamentalmente en Tupungato”.

