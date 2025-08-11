Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 13, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 13, 2025

Expo Educativa en Tupungato: ya podrás acceder a un pantallazo de información académica de forma online y presencial

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Quienes estén interesados en comenzar estudios de nivel superior ya pueden visitar la plataforma de la Muni y conocer con anticipación las propuestas educativas y formativas que más de 13 instituciones presentarán en el evento de pasado mañana.

La gran oferta de carreras terciarias o universitarias se desplegará este miércoles 13 de agosto de 9 a 17h en el Poli Municipal de la Ciudad. 

El Acto de Apertura será a las 10 horas y 10.30 se desarrollará la presentación del libro “Historia y Geografía de Tupungato. Relación e integración con la región, Argentina y el mundo”, autoría de Orlando José Gattás. Además después del mediodía habrá Alta Movida (Espacio de Empredendores Emergentes), con DJ en vivo, y para quienes gusten comer algo tendrán a disposición un espacio con foodtrucks. 

Instituciones participantes

-CCT 6-205 Dr. Miguel Valeriano Jaime

-Ejército Argentino

-ESAPA

-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- UNCuyo

-IES 9-009 Tupungato

-IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza-IES 9-015 Valle de Uco

-IES T004 General Toribio de Luzuriaga

-Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación de la Sanidad

-Instituto Superior de Educación Rayuela PT 181

-Instituto Superior Juan Gutenberg

-Instituto Universitario de Seguridad Pública

-Instituto Tecnológico Nacional- UNCuyo

-Universidad de Congreso

-Universidad Juan Agustín Maza

-Universidad Nacional de Cuyo

-Universidad Siglo 21

La Expo es una oportunidad para conocer propuestas educativas, generar vínculos y acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro académico y laboral.

Fuente: Tupungato 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

Cuatro cazadores fueron detenidos en Tupungato: habían matado con perros dos libres

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO