Expo Educativa Tupungato 2025: carreras, asesoramiento y entretenimiento en el Polideportivo Municipal

La gran oferta de carreras de nivel superior y universitario se desplegará en el principal centro deportivo de la Ciudad para que las personas que quieran estudiar puedan recorrer con comodidad los stands donde las instituciones presentarán sus propuestas educativas y formativas.

Además estarán los emprendedores de Alta Movida , DJ y un sector de food trucks.

El miércoles 13 de agosto de 9 a 17 horas podrá visitarse la Expo Educativa Tupungato con sede dentro del Polideportivo Municipal Francisco Rizzo, se podrá acceder al lugar desde calle Mosconi 791 o por el ingreso de Los Ceibos y Monseñor Fernández. Quienes asistan tendrán a disposición la información académica de más de 13 establecimientos de nivel superior y universitario y recibirán asesoramiento directo de los representantes administrativos y profesionales que brindarán los datos necesarios de las carreras elegidas, planes de estudio, modalidad de cursado, días, horarios, locaciones, valores de inscripción, cuotas y más detalles que son de importancia para ir planificando tiempo y recursos para la opción que elijan.

El Área de Juventudes estará con Alta Movida -coordinando la presencia de emprendedores locales emergentes-, habrá un DJ que con sus sets animará la jornada y juegos para que sea un momento de distensión para aquellas personas que se acerquen hasta el Poli; quienes también podrán relajarse en el sector de comida con propuestas variadas de refrigerios y opciones de comidas y bebidas que ofrecerán los foodtrucks.

Instituciones participantes

-CCT 6-205 Dr. Miguel Valeriano Jaime

-Ejército Argentino

-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- UNCuyo

-Gendarmería

-IES 9-009 Tupungato

-IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza

-IES 9-015 Valle de Uco

-IES T004 General Toribio de Luzuriaga

-Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación de la Sanidad

-Instituto Superior de Educación Rayuela PT 181

-Instituto Superior Juan Gutenberg- ESAPA

-Instituto Universitario de Seguridad Pública

-Universidad Juan Agustín Maza

-Universidad Nacional de Cuyo

-Universidad Siglo 21

La Expo es una oportunidad para visibilizar propuestas educativas, generar vínculos y acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro académico y laboral.

En los próximos días, se anunciará la habilitación de un espacio dentro de la página web de la Municipalidad de Tupungato, donde se podrá acceder a un panorama general de la oferta académica que estará presente en la Expo Educativa 2025, para que quienes asistan puedan ir con una idea previa el día del evento.

Fuente: Prensa Tupungato