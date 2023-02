Extravió la billetera en el camping Municipal de Tupungato con toda su documentación y necesita recuperarla con urgencia

Se trata de Joana Pamela Andrada.

Una vecina de la comunidad en comunicación con el Cuco Digital informó que se le extravío una billetera en el camping Municipal de Tupungato con documentación, dinero y tarjetas.

“La billetera es de color negro, en el tarjetero hay una foto de mis hijos se me perdió en la tribuna del lado izquierdo del escenario. Las tarjetas y los documentos están a nombre de Joana Pamela Andrada, Nelson Martín Aguiler, el dinero no me importa, solo la documentación y las tarjetas” afirmó la dueña.

Por cualquier información comunicarse al siguiente número telefónico (2622682795).