octubre 17, 2025

logo el cuco digital
octubre 17, 2025

logo el cuco digital

Fabián Della Gaspera: el consultino que gritó campeón con Gimnasia  y jugará en primera

Se desempeña como preparador físico del plantel superior y coordina la preparación física de los profesores que se desempeñan en el resto de las categorías del club.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el “Lobo mendocino”, el pasado fin de semana derrotó por penales a Deportivo Madryn y logró el ascenso después de más de dos décadas a la primera división del fútbol argentino.

Pieza clave y fundamental de la campaña de Gimnasia y Esgrima en el torneo de la Primera Nacional, fue el nacido en La Consulta, San Carlos,  Fabián Della Gaspera, quien se desempeña con preparador físico del plantel profesional.

“Hace 9 años que trabajo en el club, empecé trabajando en las inferiores y formativas y fui pasando por todas las categorías”, recordó Fabián Della Gaspera en comunicación con El Cuco Digital.

Mi primera vez trabajando con el plantel profesional fue en la temporada 2019 – 2020 cuando el entrenador de ese momento era el ex arquero de la selección Diego Pozo”, recordó el preparador físico.

Luego de eso salí del club un tiempo y volví hace 4 años ya como profesor institucional y en la actualidad soy el preparador físico del plantel de primera, manejo el control de cargas de cada jugador y los GPS”.

“También como profesor institucional tengo a cargo la coordinación de todos los profesores y preparadores físicos de las categorías inferiores”, explicó el nacido en La Consulta, que desembarcará en el fútbol grande del país.

En su trayectoria como preparador físico, Fabián Della Gaspera, además de Gimnasia, también trabajó en Juventud Unida de San Luis, en el Torneo Federal A y a nivel internacional pasó por el Kadiz, las categorías inferiores del club Camboriú Fútbol Club, de Brasil.

