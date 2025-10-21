Fabricio Martelossi, pasó por LO QUE FALTABA y dejó grandes definiciones: mirá la entrevista completa

El ex jugador profesional y actual técnico de San Carlos, llegó a los estudios de EL CUCO TEVÉ, para brindar una entrevista donde contó gran parte de su vida.

Con 44 años, padre de dos hijos y actual DT, quién supiera brillar en varios clubes del exterior, nos contó cómo fue su vida profesional, la soledad con la que firmó su primer contrato, los sueños que se frustraron producto de las lesiones, su infancia y su amor por el fútbol.

En casi una hora de charla, junto a Abigail Romo y Jorge Garcia, la entrevista no tiene desperdicio. En la misma nos cuenta de un futuro libro donde pretende motivar a los jóvenes que se dedican al futbol, su presente como DT, su escuelita de futbol, y muchísimas cosas más.

A continuación la entrevista completa