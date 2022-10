Facu Saez pasó a sala común: su familia agradece el apoyo de la gente y pide a la juventud “que se cuide”

El joven sancarlino sufrió un grave accidente a principio octubre, debiendo ser internado en el Hospital Central.

A poco de cumplirse un mes del grave accidente que tuvo el pasado sábado 1 de octubre en la Villa Cabecera de San Carlos, Facundo Saez sigue evolucionando favorablemente y ya se encuentra en sala común.

El siniestro ocurrió en calle La Salada a las 19: 30 horas, cuando se dirigía en un Honda Fit junto a una chica. Por razones que se desconocen, el joven de 18 años perdió el dominio del rodado y volcó, dando algunos tumbos. La acompañante no sufrió lesiones, pero Facundo sí, debiendo ser primeramente trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán y luego al Hospital Central, quedando alojado en terapia intensiva.

Por fortuna, el soldado voluntario resistió y poco a poco fue recuperándose y saliendo de peligro.

“Está en sala común; el proceso es muy lento, desde el primer momento nos advirtieron de eso. El todos los días da un pasito firme, y así es como va a concluir esta pesadilla”, contó su hermana María a El Cuco Digital.

Seguidamente, en cuanto su positiva evolución María dijo: “La verdad que eso es lo que nos deja muy tranquilos; siempre nos advirtieron que en terapia intensiva habían muchos virus y el los podía contraer; eso no paso y salió de ahí”.

Por otro lado, en cuanto al gran apoyo que recibió y recibe la familia ante tan dificil momento, la joven expresó: “Agradecerles en nombre de toda mi familia; fue increíble el acompañamiento de todos desde que esta pesadilla empezó; todo el pueblo se tomó un segundo para mandarnos mensajes con palabras de aliento y mucha fuerza; también se acercaban al parque del hospital para acompañar a Facu y vernos a nosotros. No tengo palabras para expresar nuestro agradecimiento a la gente. A veces no contestaba los mensajes porque eran miles y se me hacía imposible, pero poníamos un estado informando el estado de salud del Flaco. No sé cómo agradecerles, nos va a faltar vida; pedirles nuevamente que sigan pidiendo por su recuperación total, porque Dios nos escucha y nos está ayudando en esta batalla. Facu es un soldado, con ayuda de la familia, amigos y la gente del pueblo está ganando está batalla”. “Agradecer también por las donaciones que nos hicieron; no estamos en un momento económico muy fácil, pero la gente ayudó con su granito de arena y eso también lo queremos agradecer. El Municipio también dio una ayuda económica a mis padres”.

Pedido de conciencia

Por otro lado, ante el enorme dolor e incertidumbre que sintió la familia de Facundo durante todo este tiempo, su hermana quiso además hacer una reflexión y pedido a la comunidad, principalmente a la juventud.

“Nunca, nunca creí que podía existir un dolor tan grande, una desesperación de esa magnitud (…) Un mensaje a la juventud, que se cuiden, que manejen con cuidado y que se midan con el alcohol. El dolor de ese momento es algo que no se merece pasar nadie y nosotros como familia sabemos lo que se siente y no queremos que nadie más lo pase. Facu está con vida, estaremos eternamente agradecidos, pero somos conscientes de que no siempre la suerte juega de nuestro lado; hay familias destruidas que jamás se recuperaron después de accidentes así, porque perdieron un familiar” cerró María.