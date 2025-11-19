Facundo Arana presentará este viernes “En el Aire” en el Auditorio Municipal de Tunuyán

La llegada de Arana refuerza la posibilidad de acceder en nuestra ciudad a espectáculos de primer nivel de la cartelera nacional, abiertos a toda la comunidad.

El reconocido actor Facundo Arana presentará su multipremiada obra En el Aire en el Auditorio Municipal de Tunuyán. La función será el 21 de noviembre, a las 21:30 horas. Este unipersonal está dirigido a vecinos y visitantes que deseen disfrutar de un espectáculo de calidad.

Las entradas tienen un valor de $23.000 y $25.000. Puntos de venta: boletería del Auditorio jueves y viernes de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, o por entradaweb.com.ar Se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar un lugar en esta noche especial de teatro y cultura.

La obra, que ha recorrido escenarios de todo el país y cosechado elogios de la crítica y el público, invita a vivir una velada única. Con un relato que conecta con la esencia de la vida y los vínculos humanos, En el Aire se ha consolidado como una propuesta artística de gran impacto.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán