noviembre 21, 2025

logo el cuco digital
Facundo Arana presentará este viernes “En el Aire” en el Auditorio Municipal de Tunuyán

La llegada de Arana refuerza la posibilidad de acceder en nuestra ciudad a espectáculos de primer nivel de la cartelera nacional, abiertos a toda la comunidad.

El reconocido actor Facundo Arana presentará su multipremiada obra En el Aire en el Auditorio Municipal de Tunuyán. La función será el 21 de noviembre, a las 21:30 horas. Este unipersonal está dirigido a vecinos y visitantes que deseen disfrutar de un espectáculo de calidad.

Las entradas tienen un valor de $23.000 y $25.000. Puntos de venta: boletería del Auditorio jueves y viernes de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, o por entradaweb.com.ar Se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar un lugar en esta noche especial de teatro y cultura.

La obra, que ha recorrido escenarios de todo el país y cosechado elogios de la crítica y el público, invita a vivir una velada única. Con un relato que conecta con la esencia de la vida y los vínculos humanos, En el Aire se ha consolidado como una propuesta artística de gran impacto.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán

