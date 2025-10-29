Facundo Mujica será sometido a juicio por la muerte de Liliana Moyano

Desde el momento del hecho estaba con prisión domiciliaria.

El hecho en el que perdió la vida Liliana Moyano, ocurrió el pasado 1 de mayo del corriente año, tras un fatal accidente sobre la Ruta 88, en el departamento de Tupungato.

Por este hecho, Facundo Mujica, fue imputado por homicidio agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor. Al momento del hecho, Mujica, tenía 2,26 gramos de alcohol en sangre.

En las últimas horas, la justicia dio por terminada la etapa de pruebas y elevó a juicio la causa, pero además le otorgó la libertad al acusado, entendiendo que por el delito que se lo someterá a juicio tiene una pena máxima de 3 años, algo que evita la cárcel.

La persona que estará sentada en el banquillo de los acusados, hasta este momento permanecía con prisión domiciliaria, beneficio al que pudo acceder debido a las heridas que había sufrido en el accidente.

El hecho

En horas de la mañana del 1 de mayo, Liliana Moyano, viajaba a bordo de una Fiat Adventure como acompañante por Ruta 88 y en un momento dado fueron impactados de frente por un Fiat Cronos, que era conducido por Facundo Mujica.

Por el hecho, perdió la vida en el lugar Moyano, y resultó herido su marido, que tuvo que ser sometido a cirugías y, con heridas leves, resultó un menor de edad, nieto de la víctima fatal.

Segundos después del hecho, Mujica, intentó escapar de la escena corriendo, pero logró ser detenido.