Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 29, 2025

logo el cuco digital

Facundo Mujica será sometido a juicio por la muerte de Liliana Moyano

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Desde el momento del hecho estaba con prisión domiciliaria.

El hecho en el que perdió la vida Liliana Moyano, ocurrió el pasado 1 de mayo del corriente año, tras un fatal accidente sobre la Ruta 88, en el departamento de Tupungato.

Por este hecho, Facundo Mujica, fue imputado por homicidio agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor. Al momento del hecho, Mujica, tenía 2,26 gramos de alcohol en sangre.

En las últimas horas, la justicia dio por terminada la etapa de pruebas y elevó a juicio la causa, pero además le otorgó la libertad al acusado, entendiendo que por el delito que se lo someterá a juicio tiene una pena máxima de 3 años, algo que evita la cárcel. 

La persona que estará sentada en el banquillo de los acusados, hasta este momento permanecía con prisión domiciliaria, beneficio al que pudo acceder debido a las heridas que había sufrido en el accidente.

El hecho

En horas de la mañana del 1 de mayo, Liliana Moyano, viajaba a bordo de una Fiat Adventure como acompañante por Ruta 88 y en un momento dado fueron impactados de frente por un Fiat Cronos, que era conducido por Facundo Mujica.

Por el hecho, perdió la vida en el lugar Moyano, y resultó herido su marido, que tuvo que ser sometido a cirugías y, con heridas leves, resultó un menor de edad,  nieto de la víctima fatal.

Segundos después del hecho, Mujica, intentó escapar de la escena corriendo, pero logró ser detenido.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO