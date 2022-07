Falta de insumos críticos: Economía convocó a referentes de cámaras y asociaciones de todos los sectores productivos de Mendoza

El encuentro fue encabezado por el ministro Enrique Vaquié, junto a la senadora nacional Mariana Juri, ante la desesperante situación por la que atraviesan productores e industriales mendocinos.

La falta de insumos críticos para el desarrollo de las distintas actividades productivas de la provincia ha marcado la agenda de trabajo del Gobierno mendocino. En este sentido, desde la cartera económica provincial se avanzó en la convocatoria de referentes de cámaras, federaciones y asociaciones representativas de toda la provincia para que pudieran expresar sus realidades.

El encuentro, encabezado por el ministro de Economía y Energía , Enrique Vaquié, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, contó con la participación del subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo; el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; la directora de Agricultura, Valentina Navarro Canafoglia, y el gerente general de ProMendoza, Mario Lázzaro. Además, estuvo presente, escuchando las necesidades expresadas desde los distintos sectores, la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri.

“Buscamos conocer, primeramente, la magnitud de la problemática por la que están pasando. Además, pretendemos elaborar un reclamo único que será elevado a las autoridades del Gobierno nacional, responsable de esta situación a raíz de las medidas que ha venido implementando”, comentó en el inicio de la reunión Vaquié.

El funcionario agregó: “Sabemos que no es sencillo ordenar en un solo reclamo todas las necesidades por las que están pasando todos los sectores productivos. Voy a solicitar una reunión con funcionarios de Nación donde podamos demostrar los problemas que está ocasionando la falta de importaciones y la falta de pagos. No es un problema individual, sino colectivo que va a afectarnos a todos. No se pueden cortar las importaciones en un mundo tan integrado”.

Consultado sobre cómo impacta esta realidad en la economía de los distintos sectores representados en el encuentro, comentó: “Lo que termina ocurriendo es que la producción cae y el empleo también. No pueden comprar sus insumos y mucho menos producir. Esta situación se ha ido agravando y las empresas comenzaron a contactarnos personalmente. Ante esta situación, el Gobernador Suarez creyó conveniente aglutinar las necesidades en un solo planteo”.

Al cierre, Vaquié agradeció la amplia participación de sectores e instó a sus funcionarios a captar todas las necesidades expresadas desde los distintos sectores productivos para avanzar lo antes posible en la elaboración del planteo que será elevado a funcionarios del Ejecutivo nacional.

Por su parte, la legisladora nacional Mariana Juri comentó: “Con esta macroeconomía se nos hace muy difícil traer soluciones a problemáticas puntuales. Nosotros venimos aportando en medidas que frenen el desquicio de las decisiones que se toman a nivel nacional. La intención es ordenar la información para una reunión donde se pueden mostrar las situaciones críticas que afectan la actividad económica. Sería muy útil ir generando un informe con las problemáticas que sean comunes a otras provincias. Me pongo a disposición para lo que necesiten”.

A su turno, Mariano Guizzo, presidente de Asinmet, quien estuvo presente en el encuentro, comentó: “Este sector tiene un grave problema con respecto a los productos importado y lo hemos dividido en dos. Uno tiene que ver con la provisión de mercadería nacional, como acero al carbono. Las empresas están teniendo un tope de provisión de 16 toneladas y quienes necesitan más no podrán seguir produciendo por falta de materia prima”.

En este sentido, añadió: “El segundo punto tiene que ver con el tema del inconveniente con dólares que tenemos para las importaciones que, concretamente, vienen para agregar valor, para volver a exportar o bien para proveer al mercado local”.

“Mendoza es fabricante de bienes de capital en todo lo que es industria de proceso en el agro, como lo es en el caso de maquinaria de recepción, molienda, traslado en bodegas, y el acero inoxidable es un insumo fundamental y no se produce en el país. Esto se traduce en faltante de mercaderías, aumento de precios en dólares y falta de producción”, cerró.

Guillermo San Martín, en representación de la Asociación Tomate 2000 y de Asocamen, agregó: “Tenemos problemas por la falta de hojalata y vidrio, principalmente. El sector viene de un crecimiento sostenido, pero para ello necesitamos estar ordenados. Tenemos que ordenar las importaciones de fertilizantes, maquinarias, insumos para riego por goteo y repuestos. Todo esto en un contexto donde la próxima temporada será fuerte y donde los precios no son muy generosos”.

Otra de las instituciones presentes fue la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). Sus referentes entienden que la problemática viene de resoluciones que no dependen del Gobierno provincial. En este contexto, comentaron que “uno de los principales temas tiene que ver con el paso internacional. Necesitamos que el paso siga conectando a Mendoza con el mundo y no que se convierta en una barrera infranqueable”.

Por su parte, Adolfo Brennan, de la Federación Económica de Mendoza (FEM), señaló que todos los sectores están pasando por una situación crítica pero el principal inconveniente, a su entender, pasa por el no establecimiento de precios: “Cuanto tenemos que establecer precios de venta, no tenemos otra manera que ponerlo al dólar contado con liqui. Nos ponemos a disposición para acompañar las gestiones que se hagan en Buenos Aires. Creo que en esto tenemos que ser sinérgicos y apelar a las relaciones que tengamos con funcionarios de la cartera nacional para buscar soluciones a esta situación”.

Entre las entidades presentes se encontraban CEM, FEM, UCIM, UIM, Asinmet, Bodegas de Argentina, Acovi, Unión Vitivinícola Argentina, CAFIM, Asolmen, Asociación Tomate 2000, Asocamen, Aprocam y las cámaras de Comercio de San Rafael, General Alvear, San Martín, Tunuyán y Luján de Cuyo, entre otras.

Recientemente, el ministro de Economía y Energía convocó a un encuentro de similares características, junto al director de Cooperativas, Daniel Di Martino, con las principales cooperativas de la provincia, quienes expresaron sus necesidades actuales, analizar la marcha de los programas ya implementados y plantear estrategias conjuntas a futuro.

