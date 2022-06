Faltan algunos medicamentos en las farmacias del Valle de Uco: “La alta demanda sobrepasó la producción”

Expresó Federico Bohm, gerente de la Cooperativa Farmacéutica.

A principio de 2022, en enero, febrero y marzo hubo en el país un brote de infecciones respiratorias que provocó que una alta demanda de algunos medicamentos específicos que terminó sobrepasando la producción.

Si bien, por el momento la situación no está regularizada a un 100%, Federico Bohm, gerente de la Cooperativa Farmacéutica dialogó con El Cuco Digital y dijo que “se está recuperando el servicio”.

Por otro lado, el gerente indicó que “están faltando alguno medicamentos puntuales debido a que los primeros tres meses del año hubo mucha demanda. Los laboratorios produjeron una cierta cantidad para los meses de frío y el panorama se adelantó, hubo mucha compra, mucha demanda, consumidores antes de tiempo y volver a producir de nuevo lleva su tiempo”.

También, Alberto Abraham quien tiene dos farmacias en el departamento de San Carlos, comentó a este medio que otra situación que genera la problemática es la falta de dólares. “Acá sucede algo similar a lo que pasa con el combustible. El 95% de las drogas que se utilizan en la industria farmacéutica de la argentina son importadas de Europa, China, India, por lo tanto necesitas los dólares necesarios para traerlos, pero no hay dólares, así como pasa con el combustible pasa con la industria farmacéutica”.

“Hace un mes y medio atrás o dos, no había ibuprofeno pero lo cierto que aparte de la alta demanda de algunos productos puntuales, existe este otro inconveniente que les conté. Entonces están entrando partidas a cuenta gotas y hace que haya un faltante notorio de algunas drogas en particular como las amoxicilinas, el ibuprofeno y otras drogas de alta demanda o rotación que están costando conseguir o que lleguen porque no hay en el mercado”, cerró Abraham detallando un poco por qué se da esta problemática.