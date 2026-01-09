Familia involucrada en accidente en Ruta 40: una niña de un año fue hospitalizada

Se realizó el dosaje de alcohol al conductor, arrojando un resultado negativo.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, a las 8 horas, la Comisaría 15º informó sobre un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3245 aproximadamente, en las inmediaciones del puente caído.

El siniestro tuvo lugar cuando un Fiat Uno, que circulaba de sur a norte con cuatro ocupantes, impactó contra el guardarraíl por causas que se tratan de establecer. El vehículo era conducido por un hombre de 33 años, quien iba acompañado por una mujer y dos menores: una niña de 1 año y un niño de 4 años.

Al arribar al lugar, personal vial constató que todos los ocupantes se encontraban conscientes. Fueron trasladados inicialmente en un vehículo particular a la localidad de Ugarteche y, posteriormente, derivados en ambulancia al Hospital Scaravelli.

Se realizó el dosaje de alcohol al conductor, arrojando un resultado de 0.00 g/l. La menor de un año fue diagnosticada con politraumatismo por accidente de tránsito, sin riesgo de vida, y quedó en observación.