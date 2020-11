Familia tupungatina puso en venta un lote y los llamó un sujeto que quiso estafarlos: alertan a la comunidad

Ocurrió el día domingo.

El pasado sábado, una familia de Tupungato puso a la venta en Facebook un lote ubicado en el departamento de San Rafael y poco después, el día domingo, llamó un supuesto comprador que estaba interesado y que deseaba hacer una seña por transferencia para poder adquirir la propiedad.

Sin embargo, el trato no pudo llevarse a cabo ya que las sospechas de que se trataba de una estafa comenzaron a crecer a los pocos minutos, tras comenzar a hacerle algunas preguntas al comprador.

Karen, la hija del vendedor dialogó con El Cuco Digital y contó lo que le sucedió a su familia. “Pusimos el lote en venta y el día domingo llamó un hombre que dijo que era de San Martín. Como nos dijo que iba hacer una seña le pedimos sus datos a lo que esta persona envió nombre y fotocopia del D.N.I. Después, él nos propuso realizar una transferencia a lo que mi padre automáticamente dijo que bueno; nos pide un numero de CBU así que le dimos el de mi cuenta de Homebanking esperando que se realice la transferencia y luego hablamos con el supuesto contador del comprador, quien nos dice que la cuenta no está asociada con la de su cliente por lo tanto iba a tener que dirigirme al cajero para ingresar un código de aceptación de la transferencia”.

Seguidamente la joven relató que frente a la situación “me asesoré un poco y me dicen que eso no es posible y a mí también me pareció extraño; igualmente fui al cajero para ver qué es lo que la persona quería obtener. Resulta que me dice que tengo que entrar a gestión de claves y ahí ingresar a Homebanking qué es de donde se hace la transferencia. Claramente, quería obtener mi clave seguramente para ingresar y de ahí retirar dinero o hacer vaya a saber qué”, agregó.

Por otro lado, Karen mencionó sobre la importancia de “tener cuidado con posibles compradores o cualquier tipo de propuestas raras que les propongan”.

Por último, la mujer oriunda de Tupungato detalló que aunque el número que este sujeto llamó, el mismo presentaba característica de la ciudad de Mendoza: “Su tono de voz era diferente, quizás cordobés” añadió como dato para alertar al resto de la comunidad.

Recomendaciones ante sucesivas estafas a través de redes sociales

El Ministerio de Seguridad aconseja evitar la compra y venta de bienes por Facebook.

Con el fin de prevenir estafas virtuales como la compra y venta a través de la red social Facebook, el Ministerio de Seguridad brinda una serie de consejos para no caer en la trampa y ser víctimas de un ilícito.

Entre las recomendaciones, los especialistas advierten que hay que evitar pactar ventas de bienes a través de las redes sociales, ya que en su mayoría el posible comprador suele ser un estafador, quien a través del engaño les sustraerá dinero o el objeto.

Además se aconseja nunca comprar objetos en comercios no autorizados y menos aún si el precio de venta está por debajo de su valor de mercado. También es fundamental exigir siempre la factura o ticket al realizar una compra y revisar el contenido del producto ante la presencia de un vendedor.

La cartera de Seguridad de la provincia cuenta con una línea telefónica gratuita denominada “No compres Robado” para desalentar la compra de objetos robados.

Se trata del 0800 222 6111, anónima y disponible las 24 horas, que permite realizar denuncias y aportar información sobre sitios de venta ilegal.