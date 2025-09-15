Familiares de José Luis Nuñez marcharán para pedir justicia luego de su trágica muerte

Por el hecho, alias “Tatu” está detenido.

José Luis Núñez murió trágicamente el pasado sábado 6 de septiembre, luego de ser atropellado en calle El Indio, a la altura de la bodega Alfa Crux en Eugenio Bustos. Varias horas después, una persona fue detenida por la policía. Según las fuentes que manejan la información, la persona sería la que manejaba el rodado. La persona detenida es oriunda de San Carlos y fue identificada como alias “tatu” y fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria y por la fuga.

Familiares de José Luis Núñez (32), realizarán una marcha para pedir justicia, la misma será hoy desde las 18 horas. La concentración será en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos y marcharán hasta la Comisaría 18 de San Carlos, donde permanece alojado el detenido.