Familiares y amigos de Jesús Moyano realizan una campaña para cubrir los gastos de la familia

El hombre, de 37 años, permanece internado en el hospital Central luego de ser salvajemente agredido a la salida del boliche Colombia.

Jesús Moyano, permanece desde el domingo internado en terapia intensiva del hospital Central, luego de ser atacado salvajemente por dos sujetos a la salida del boliche Colombia, en Colonia Las Rosas, en horas de la madrugada.

Producto de las heridas “Kechu”, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y, si bien por el momento la evolución es positiva y muy alentadora, continúa internado en terapia intensiva de ese nosocomio.

Leer: https://www.elcucodigital.com/jesus-kechu-moyano-sigue-evolucionando-favorablemente-ya-no-esta-conectado-al-respirador-y-pregunto-por-su-hija/

En ese contexto, familiares y amigos realizan una campaña para recaudar fondos para colaborar con la familia en los gastos y viajes diarios que realizan los familiares desde Tunuyán hasta la Capital provincial.

Quienes quieran y puedan colaborar lo pueden hacer realizando una donación a voluntad al alias: Elimoyano219 (Dicha cuenta aparece a nombre de Marta Elizabeth Moyano).

Por otro lado, la propia familia indicó que un grupo de amigos de Jesús, organizará un partido de fútbol, donde lo recaudado será destinado al gasto diario de los viajes. Dicho partido todavía no tiene ni día ni horario definido.