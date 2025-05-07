Facebook X-twitter Youtube Instagram

Familiares y amigos de Liliana Moyano convocan a una marcha para pedir justicia

Será el próximo viernes, a las 9 horas desde la Plaza Departamental.

A casi una semana del trágico accidente, que se cobró la vida de Liliana Moyano, una querida madre y abuela del departamento de Tunuyán, familiares y amigos, realizarán una marcha pacífica para pedir justicia.

Fue imputado el conductor que manejaba alcoholizado y causó la muerte de Liliana Moyano

Por el hecho, permanece imputado Facundo Mujica, quien era el conductor del segundo vehículo involucrado en el accidente, debido a que, al momento del hecho, estaba bajo los efectos del alcohol.

El esposo de la víctima fatal y el nieto, resultaron lesionados y se recuperan favorablemente. Ambos viajaban también como acompañantes en la camioneta junto a la víctima fatal.

La marcha para pedir justicia, está convocada a partir de las 9 de la mañana del viernes, donde se realizará la concentración en la plaza departamental para luego marchar de forma pasiva.

