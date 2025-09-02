Facebook X-twitter Youtube Instagram

Farmacias de turno en el mes de septiembre: busca aquí la más cercana a tu domicilio

El Cuco Digital, un medio de comunicación local, está ofreciendo una variedad de servicios informativos a la comunidad del Valle de Uco. Entre estos servicios, se incluyen los horarios de los colectivos y las farmacias de turno.

A partir de ahora, los residentes del Valle de Uco pueden obtener información diaria sobre qué farmacias están abiertas en su zona, facilitando la búsqueda de atención médica urgente o cualquier otro requerimiento médico.

Para acceder a esta información, los usuarios simplemente deben acceder al siguiente link: https://www.elcucodigital.com/farmacias-de-turno/ donde hay un cronograma, que se actualiza mensualmente, está dividido por departamentos y localidades, lo que permite a los usuarios encontrar fácilmente la farmacia de turno más cercana.

