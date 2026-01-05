Farmacias de turno en el Valle de Uco: consultá aquí el cronograma de enero

Accedé a la información desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento del día.

El Cuco Digital, un medio de comunicación local, está ofreciendo una variedad de servicios informativos a la comunidad del Valle de Uco. Entre estos servicios, se incluyen los horarios de los colectivos y las farmacias de turno.

A partir de ahora, los residentes del Valle de Uco pueden obtener información diaria sobre qué farmacias están abiertas en su zona, facilitando la búsqueda de atención médica urgente o cualquier otro requerimiento médico.