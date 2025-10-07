Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 9, 2025

octubre 9, 2025

Fede Cyrulnik llega al Auditorio Municipal de Tunuyán con su espectáculo “Evolushon”

El domingo 12 de octubre a las 20:00 horas se presentará en el Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano” el humorista Fede Cyrulnik con su show “Evolushon”. La función forma parte de un recorrido por distintas ciudades argentinas, luego de su exitosa gira internacional por España, Londres y Dublín. 

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Auditorio los días jueves y viernes, de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, o a través de www.entradaweb.com.ar 

Con más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales, el comediante Federico Cyrulnik se ha convertido en uno de los personajes más destacados en el mundo del Stand Up y el humor. Con su creatividad y sus videos acerca de las virtudes y defectos de los signos zodiacales, el artista se ha ganado el cariño de los internautas y del público.

“Evolushon” es una propuesta que combina humor, reflexión y situaciones cotidianas con el estilo característico del artista. El espectáculo aborda la evolución personal y social desde una mirada irónica y cercana, invitando al público a reírse de sí mismo y de los cambios que atraviesa la vida moderna. Con un formato dinámico y participativo, Cyrulnik logra conectar con audiencias diversas, manteniendo la esencia que lo convirtió en uno de los referentes del stand up en Latinoamérica.

Fede Cyrulnik cuenta con una trayectoria consolidada en el humor, con más de cinco espectáculos unipersonales presentados en distintos países y más de 100.000 espectadores convocados. En 2023, su show “Signos” fue publicado en Prime Video, alcanzando gran repercusión en la plataforma. En 2024 realizó dos giras por Europa con funciones agotadas y participó en festivales internacionales en Barcelona y Madrid, sumando más de 10.000 asistentes.

La presentación en el Auditorio Municipal representa una oportunidad para disfrutar de un espectáculo que ha recorrido escenarios de gran nivel y que ahora se acerca al público local. La propuesta se enmarca en la agenda cultural que busca ofrecer experiencias artísticas variadas y accesibles para la comunidad.

Fuente: prensa Tunuyán

