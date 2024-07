Federico Simón asumiría la jefatura de Anses en Valle de Uco: el tunuyanino estaba bajo el ala de Petri en Defensa

Las sedes mendocinas de organismos nacionales se van definiendo después de varios meses de incertidumbre y nombramientos a cuenta gotas. La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) había quedado bajo la órbita de Luis Petri, radical y ministro de Defensa de la Nación.

José Emilio Agu asumió en marzo de este año como jefe regional en Cuyo y empezó la gestión en una de las “cajas” que dejó La Cámpora. La lista de cargos a ocupar fue tomando forma y hay una nómina que ya tiene el visto bueno de la Casa Rosada además de circular por los celulares de importantes funcionarios.

Hay 18 Unidades de Atención Integral (UDAI) con nombres asignados entre los que tallan, por supuesto el sector de Petri pero también Alfredo Cornejo, además de la diputada nacional Lourdes Arrieta (La Libertad Avanza). Desde Anses indicaron a Los Andes que “el jueves pueden llegar a estar confirmadas las designaciones”. Lo cierto es que hay empleados que recibieron correos electrónicos anunciándoles a las nuevas autoridades gerenciales.

“Fuimos convocados, aportamos nombres que entienden de la gestión de Anses y fueron tenidos en cuenta. No pedimos ningún lugar”, dijeron desde el oficialismo provincial. Hay seis jefaturas que serán ocupadas por dirigentes cercanos al Gobierno local.

Lo contrario sucedió con el espacio conducido por Omar De Marchi, que no tiene ningún lugar ni fueron convocados para la conformación de Anses. “No hemos pedido nada. Nos preguntaron si teníamos dirigentes para ocupar cargos, dijimos que sí y ellos nos dirán para qué organismos. Quedamos en que, cuando los necesiten, nos avisen”, indicaron desde el demarchismo.

LOS CASILLEROS DE PETRI

Uno de los cargos que hay que definir es el de la Unidad de Coordinación de Gestión Operativa, el número dos de Anses. La renuncia de Juan Cruz Terranova, quien está allí desde la gestión del justicialista Carlos Gallo, está al caer.

Suena Carlos Moyano, reconocido abogado y ex precandidato a intendente de la Capital por la lista de Petri “Mendocinos por el Futuro” en las elecciones del año pasado. Si bien su nombre era un hecho para llegar a la Casa de la Moneda, nunca se concretó el nombramiento. Ante la consulta de Los Andes, el letrado aseguró no tener conocimiento sobre el tema. “Sigo asesorando todo lo que sea una cuestión legal, lo sigo hablando, pero no con un cargo”, indicó.

La lista, a la que tuvo acceso este medio, ya fue revisada y aprobada por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno Nacional. De allí se advierte que Luis Petri ubicó a siete de los propios y hay presencia en el este de la provincia, como ya sucedió con el Pami. Carlos Vicari, médico, llegará a la UDAI de San Martín. Fernanda Di Carlantonio (Las Catitas) y Joaquín Ledesma Rivero (Rivadavia) completan la plaza en esa zona.

En el Gran Mendoza, la UDAI de Guaymallén también quedó para el espacio del ministro de Defensa de la Nación y asumirá María Alejandra Favreau. En el sur, Patricia Salice, ex concejal en General Alvear se hará cargo de la UDAI en ese departamento. Carina Brandauer, odontóloga, hará lo propio en Malargüe.

Federico Simón asumirá en el Valle de Uco y viene de la subgerencia de liquidaciones y haberes del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), organismo que se dedica al pago de retiros y pensiones militares y que depende del Ministerio de Defensa.

DOS EX ANSES FUERON PROPUESTOS POR CORNEJO

Por el lado del Gobierno provincial, hay nombres conocidos y con pasado en Anses durante la gestión de Mauricio Macri. Uno de los casos es el de Pablo Oyanart, quien se desempeñó como gerente de la UDAI de Godoy Cruz entre mayo de 2016 y enero del 2020 bajo la órbita de Sebastián Cremaschi.

Tuvo cargos en la Cámara de Diputados y actualmente es el director de Capital Humano en la Municipalidad de Godoy Cruz. Ahora, volverá a la UDAI que conoce de su paso por esa repartición.

Silvio Dumé también conoce la UDAI de San Rafael de la gestión macrista y volverá a la misma gerencia en la que se desempeñó desde febrero del 2016 hasta febrero del 2020. En Villa Atuel asumirá Juan Coria, abogado y cercano a Dumé en el espacio que también integra Adrián Reche.

Pablo Oyanart, que ya estuvo en Anses de Godoy Cruz, regresa al cargo en la UDAI. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz.

Para Maipú hay dos nombres que provienen de los contrincantes de las elecciones departamentales. Vanina Baroni es del sector de Néstor Majul y llegará a la UDAI departamental. Mientras que Gabriel Serrano, cercano a Mauricio Pinti, desembarcará en la oficina ubicada en el Procrear de Maipú.

Patricia Fernández, quien actualmente es empleada de Anses, asumirá en la gerencia de la Unidad de Atención Integral de la Ciudad de Mendoza.

EL PERONISTA Y LA LIBERTARIA QUE LLEGAN DE LA MANO DE ARRIETA

Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza, también propuso nombres. En el Pami, le dio lugares a Luis Petri para algunas agencias en el este provincial.

Uno de los nombres conocidos es el de Betina Torrecilla para la UDAI de Lavalle y ex candidata a intendenta por el Partido Libertario para conducir los destinos de esa comuna. Luego, se pasó a las filas de la diputada nacional.

Rosana Gaitan desembarcará en Las Heras y Gino Tissera en la UDAI de Uspallata, dentro del mismo territorio departamental. Ivón Legrand hará lo mismo en la gerencia de Tupungato. Los Andes intentó comunicarse con el entorno de Arrieta para confirmar los nombres y obtener detalles de los perfiles de los aspirantes, pero no tuvo respuesta.

Betina Torrecilla

Para Luján de Cuyo, la propuesta es el nombre de Fabián Besse, un conocido militante peronista que tuvo participación en cargos provinciales. Fue secretario de bloque en el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén y en el Senado provincial, también desempeñó tareas similares en comisiones de la Cámara de Diputados.

En 2019 se retiró de la política para un emprendimiento personal y en 2021 volvió para la campaña política de Jorge Pujol cuando fue candidato a senador nacional por Compromiso Federal. “Mis orígenes políticos son en el PJ”, le dijo a este medio.

FUENTE: LOS ANDES