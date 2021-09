¡Feliz aniversario, héroes! Bomberos Voluntarios de Tunuyán cumplió 12 años al servicio de la gente

El cuartel se conformó en el 2009. Cinco años más tarde inauguró un destacamento en Vista Flores y presta servicio no solo en el departamento, sino en todo el Valle de Uco. Su historia.

Ayer, 12 de septiembre, Bomberos Voluntarios de Tunuyán cumplió 12 años de servicio.

La historia del cuartel inició en el año 2009, cuando un grupo de personas -entre ellas Roberto Palleres, Diego Conde, Carlos Moyano y Dolores Sance- se reunió con el objetivo de comenzar a trabajar sobre algo que consideraban una necesidad. En ese momento se conformó la comisión directiva, con la presidencia en manos de Palleres.

Posteriormente se sumó al equipo Pablo Tejeda, actual presidente de la institución, quien primeramente fue el encargado de sumar más bomberos y ayudar a conformar el cuerpo activo.

“En 12 años el balance es muy positivo. Es importante destacar las gestiones administrativas de las comisiones directivas tanto la actual como las que originaron todo el proyecto de bomberos voluntarios”, destacó Pablo Tejeda en diálogo con El Cuco Digital.

Pablo Tejeda, presidente de Bomberos Voluntarios de Tunuyán

A 12 años de aquel acontecimiento, los voluntarios cuentan con su sede principal en calle Mitre del centro tunuyanino donde prestan servicio 35 personas y un destacamento ubicado en calle 25 de Mayo del distrito de Vista Flores donde trabajan otros 12 bomberos. Además, a lo largo de estos años, el equipo no solo creció en recurso humano, sino también en equipamiento y capacitaciones que le permiten prestar servicio no solo en ese departamento sino también en todo el Valle de Uco. Actualmente planean ampliar el lugar para seguir fortaleciendo el servicio.

“Hoy en día nos encontramos con un muy buen parque automotor para responder a las emergencias, un recurso humano que cada día se va profesionalizando cada vez más a través de las capacitaciones. Tenemos la suerte de tener hoy 35 bomberos, tenemos la suerte de tener 16 aspirantes que están en formación. Hemos abierto el ingreso de bomberas también. Estamos con un proyecto netamente de ampliar nuestro cuartel ya que nos ha quedado chico, tenemos un objetivo muy interesante respecto a esto”, contó el presidente de la institución.

“El balance es muy positivo, pasamos una pandemia en la que Bomberos no tuvo casos en su cuartel, estuvo de guardia todos los días, seguimos con las capacitaciones virtuales, el funcionamiento del destacamento ha sido muy positivo y también hay grandes proyectos para ese lugar donde tenemos 12 voluntarios que son de Vista Flores. También hay que resaltar que hemos sido destacados por el Consejo Nacional para cobrar los subsidios, hemos sido reconocidos con otros subsidios más pequeños, pero importantes, por la cantidad de salidas forestales. Seguimos trabajando en el día a día para poder realmente cubrir todas las necesidades que tiene el cuartel porque la verdad que hoy en día montar un cuartel de Bomberos Voluntarias tiene un costo muy elevado”, mencionó el voluntario.

“El costo creo que es inimaginable de lo que hace Bomberos Voluntarios hoy. No podríamos estar funcionamiento si no es por el apoyo de nuestra municipalidad. Es importante porque en un momento Bomberos Voluntarios era en plan C y hoy es el plan A de Tunuyán”, agregó Tejeda.

“Estamos disfrutando pero siempre con objetivos puestos hacia el futuro. La ampliación, la adquisición de nueva movilidad, todo esa suma hacen que realmente sean los objetivos que tenemos como asociación”, indicó.

Bomberos Voluntarios de Tunuyán celebrará su aniversario con un acto el próximo 25 de septiembre donde harán reconocimientos internos al personal de la institución.

En el cierre, Tejeda dejó un mensaje a la comunidad: “Seguimos preocupados, seguimos trabajando y capacitándonos para poder estar a la altura de lo que requiere una emergencia no solo en Tunuyán, sino en todo el Valle de Uco”