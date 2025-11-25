¡Feliz aniversario Tunuyán! 145 años de historia del departamento que recibió al Padre de la Patria

El departamento festeja un nuevo año de vida. Conocé sus origenes y como llegó a fundarse.

Orígenes del Departamento

La actual ciudad cabecera del departamento de Tunuyán se encuentra en los terrenos donde el capitán español don Juan Amaro del Campo fundara la estancia de «Tolol» o «El Totoral».

La avanzada del jefe español posibilitó, más tarde, la instalación de otros fundos, tales como «Saraguilla», «Ucumale» y «Machinte». A comienzos del siglo XVII, el obispo de Santiago de Chile, fray Pérez de Espinosa, se radicó en la zona creando el «Curato de Uco».

En 1621, los jesuitas también se instalaron en el valle, fundando un establecimiento que denominaron «Estancia de Jesús, María y José de Uco».Al fundarse el fuerte de San Carlos en 1770, bajo la comandancia de Amigorena, se logró frenar el avance indígena, impulsando el avance de la ganadería y la agricultura y fomentando el repoblamiento de la zona.

En esta época los principales centros de actividad agrícola y ganadera eran: La Arboleda, El Totoral, Uco el Viejo, La Carreta y El Melón. Toda la región estaba bajo la jurisdicción del Fuerte de San Carlos.

En 1786, Sobremonte informa que el «Curato de Uco» poseía 412 habitantes. En 1788, solicita al tropero Arenas el reconocimiento del paso a Chile por el Portillo. El éxito de la misión marcó el comienzo del progreso de Tunuyán, ya que se convirtió en puente de comunicación con el vecino país.

Creación del Departamento

El actual territorio del departamento de Tunuyán perteneció primero al antiguo departamento de San Carlos y después al de Tupungato.

Por decreto del 8 de noviembre de 1858, la jurisdicción de San Carlos fue dividida en dos departamentos: el de Tunuyán, con villa cabecera en San Carlos, y el de Tupungato, con cabecera en la villa de La Arboleda.

El 22 de agosto de 1880, el gobierno de Mendoza, dictó un decreto por el cual establecía la jurisdicción de la Comisaría sur de Tupungato.

El 25 de noviembre del mismo año, la Cámara Legislativa, sancionó la ley que convirtió en departamento al territorio asignado a la citada Comisaría, con el nombre de Tunuyán. El gobernador Elías Villanueva promulgó dicha ley el 30 de noviembre. Asimismo dicho gobernador, aceptó el ofrecimiento realizado por don Benigno Villanueva. Este donó 9 has. de su propiedad situadas en El Totoral, destinadas al emplazamiento de la villa cabecera del departamento. La población comenzó a instalarse en este sitio, ubicado a 4 km. de donde se ubica actualmente la villa cabecera.

Ya en el siglo XX, Tunuyán comenzó a progresar paulatinamente con la llegada de importantes núcleos de extranjeros que promovieron principalmente la agricultura y el comercio.

Fuente: DGE Mendoza