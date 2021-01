Feria Artesanal en Tupungato: “me encantó este paseo, cargado de color, creatividad y linda música”

Una experiencia en primera persona

“Me encantó esta feria. No es muy grande, pero cada puesto tenía cosas muy diferentes, la mayoría lindísimas. Le compré un bolso tejido a una amable señora (que dijo que era docente), quien me guardó la compra en un bolso de plástico reciclado hecho con una bolsa de comida para perros (me encantó). Me arrepentí de no traerme un delantal hecho con un jean reciclado, y con volados floreados. Me contó que “tiene varios nietos, así que muchos jeans para reciclar”, y que la mayor cantidad de prendas y objetos tejidos, los hace su mamá de 90 años!

Bolsitos- Feria Artesanal Tupungato- El Cuco Digital

A otra mujer le compré un pequeño sombrerito tejido al crochet, en hilo color crudo, una ternura.

Sombrerito en crochet- Feria Artesanal de Tupungato- El Cuco Digital

También me traje un barbijo, una bolsa para las bolsas de plástico y una mulita pequeñísima que me encantó (y que se la regalé a alguien como un pequeño mimo).

Mulita- Feria Artesanal de Tupungato- El Cuco digital

Al llegar al puesto de una ceramista, me quería llevar todo… tan lindos… platos, teteras, jaboneras, y otras cosas… todos muy bien hechos. Mientras los miraba, la chica me contaba del material con que los hacía, de la técnica, y hasta de la historia del barro que había usado. Al final me traje una pequeña fuente de un color verde musgo: una belleza.

Fuente de cerámica- Feria Artesanal de Tupungato- El Cuco digital

Disfruté el paseo, y aunque había mucha gente, se respetaba la distancia, y estaba todo ordenado. La música era lo más para gente de mi edad: mientras paseaba escuché rock nacional y música disco de los 80. Me encantó!”

Tupungato realizó su tradicional Feria Artesanal (fuente Prensa Municipalidad)

Cada edición de la Feria Artesanal Tupungato se vive como si fuera la primera, los preparativos inician apenas se abren las inscripciones y el día del encuentro, artesanos y emprendedores se reúnen desde temprano para decorar sus puestitos y darles su toque personal para recibir -de la mejor forma- a vecinos y turistas.

Pero esta vez, sí que fue especial, ya que fue la primera del 2021 y se realizó con la esperanza de seguir disfrutando del encuentro de artesanías cada mes.

En cuanto el evento, se realizó este domingo desde las 18h y recibió la visita de muchos que se acercaron a buscar un regalo distinto, original, que no se encuentra en los comercios tradicionales, de cara a la llegada de Reyes Magos, pero también de quienes buscan productos o artesanías para el hogar.

En esta oportunidad -como en la anterior- la Feria tuvo la impronta tupungatina: participaron 44 artesanos únicamente del Departamento, distribuidos a lo largo de calle Mathons ofreciendo productos de papelería y librería; juegos y juguetes; bijouterie y accesorios; artesanías criollas; cuchillería; textil e indumentaria; tejidos y artesanías realizadas en cerámica, porcelana, madera, piedra, hierro y mucho más.

“Cada una de estas ferias, a pesar de que se desarrollan con la misma organización, todas son distintas, la gente tiene buena predisposición, se encuentra alegre y comparten un momento distinto y especial, no solamente realizando compras a los artesanos sino que, disfrutan de un paseo que a pesar de que se tiene que cumplir con los protocolos se desarrolla con normalidad” destacó la Directora de Gestión Cultural, Mónica Bentiez.

El próximo encuentro ya está pensado para el mes de febrero, por lo que desde la Muni invitan a los artesanos a estar atentos a la convocatoria que pronto se comunicará para sumarla a la agenda de actividades que se pueden realizar o visitar en Tupungato.

“Tenemos la esperanza de poder seguir llevando a cabo esta Feria un domingo del mes, el primero o segundo -según como se encuentren programadas otras actividades del Municipio- ojalá podamos seguir llevándola a cabo durante todo el año porque es un momento donde la gente socializa, se suman actividades culturales y podemos mostrar mucho de las actividades que realizamos en el Departamento” expresó con anhelo, Benitez.