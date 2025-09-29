Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

Feria del Libro en La Consulta: hoy se presentará Iván Noble y mañana el reconocido actor Luciano Cáceres

Será en la plaza de La Consulta.

La Feria del Libro Mendoza 2025 se instala en el corazón del Valle de Uco con una propuesta cultural que celebra la literatura, el arte y el encuentro comunitario. San Carlos será sede de dos jornadas especiales que invitan a sumergirse en historias, compartir lecturas y disfrutar de la magia de los libros.

Lunes 29 de septiembre

La jornada comienza a las 09:30 horas en la Plaza de La Consulta, con la Mesa de Escritores del Valle de Uco, un espacio dedicado al talento local. El día culmina con la presentación de su libro y show artístico de Iván Noble, ofreciendo una experiencia que combina música y literatura.

Martes 30 de septiembre

Desde las 10:00 horas, el Parque Raúl Alfonsín será escenario de nuevas actividades. En la Plaza de La Consulta, se presentará Chanti, reconocido por su obra gráfica y narrativa infantil. Más tarde, el Real Cine Teatro Municipal recibirá el unipersonal “Muerde”, protagonizado por Luciano Cáceres, una propuesta teatral íntima y potente.

 

Cronograma de actividades:

FeriaDelLibro_SCDescarga

