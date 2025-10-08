Feria del Libro en Tupungato: habrá desde espectáculos teatrales hasta talleres creativos y literarios

Hoy, miércoles a las 9: 30 horas comenzarán las actividades.

La Feria del Libro Departamental promete dos días llenos de actividades culturales, literarias y artísticas para toda la familia. El miércoles 8 y jueves 9 de octubre se llevarán a cabo una serie de eventos con teatro, talleres, presentaciones de libros, intervenciones artísticas y mucho más en el Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060). Además participarán editoriales y emprendedores.

Agenda

Miércoles 8 de octubre

9.30h

Actividades de Cultura y Juventudes

Obra de teatro “Mi amigo el robot” (elenco Poca Mosca)

Función Circus Magenta

Taller “Pinta un mundo de palabras” (a cargo de la Prof. Regina Ortiz)

Taller “Libronautas en acción” (a cargo de la Prof. Carolina Salinas)

11h

Espectáculo Artístico Banda Militar Talcahuano

14.30h

Actividades de Cultura y Juventudes

Obra de teatro “Mi amigo el robot” (elenco Poca Mosca)

Circus Magenta

Taller “Pinta un mundo de palabras” (a cargo de la Prof. Regina Ortiz)

Juegos Matemáticos (a cargo del IES Tupungato 9-009)

Taller “Libronautas en acción” (a cargo de la Prof. Carolina Salinas)

19h

Intervención Artística

19.30h

Taller de Escritura Creativa (a cargo del Taller Literario Vendimiadores de Letras)

21h

Obra de teatro para adultos “De Profesión Contador” (de Daniel Lencinas)

Jueves 9 de octubre

9.30h

Actividades de Cultura y Juventudes

Obra de teatro “Mi amigo el robot” (elenco Poca Mosca)

Función Circus Magenta

Taller “Descubriendo el mágico mundo de Van Gogh” (a cargo de la Prof. Regina Ortiz)

Obras de Teatro y Talleres (a cargo del IES Tupungato 9-009)

18.30h

Taller “Versos y silencios. Un viaje íntimo entre Haikus” (a cargo de la Escuela Artística Chalo Tulian)

19.30h

Taller para niños “Poesía en almohada a la luz de las linternas” (a cargo de la escritora Lorena Rueda) Llevar almohadón, linterna y pijama

20h

Presentación de libro “Quisiste que fuera nogal” (autora Susana Santoni)