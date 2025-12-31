Facebook X-twitter Youtube Instagram

Festejos de Año Nuevo: estas son las fiestas habilitadas en Valle de Uco

En Navidad se desactivaron 6 eventos clandestinos en la provincia
Los operativos estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, quienes fiscalizarán bares, locales bailables y fiestas privadas durante los festejos. En total, 36 eventos cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normativa y cuentan con habilitación.

Con motivo de los festejos por la llegada del 2026, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará operativos destinados a prevenir fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salubridad en los distintos espacios habilitados para la celebración. Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada (DISEP).

Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron 36 fiestas en toda la provincia: 18 en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

Los horarios especiales para Navidad incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5.30; y cierre y finalización de los eventos, a las 7.30.

Ante cualquier irregularidad o la realización de fiestas clandestinas, los ciudadanos pueden realizar denuncias al 0800 222 0900, línea gratuita disponible las 24 horas.

Gran Mendoza

  • Fin de Año en el Coqui, Coquimbito Nigth Club, Maipú
  • Galpón Fest, Galpón Fest, Maipú
  • Fiesta Año Nuevo – El Roble, El Roble Wake Complex, Maipú
  • Año Nuevo, La Finquita 1920, Maipú
  • New Rock Club Amanecer Bajo Las Estrellas, Bodega Vila, Maipú
  • Fiesta de Fin de Año, Bar Ipa, Maipú
  • Fiesta de Fin de Año, La Birrita Garden Bar, Maipú
  • Yard, Salón de Carolis, Luján de Cuyo
  • New Years Eve/ Todo Producciones, Bodega A16, Luján de Cuyo
  • Ve a la P*ta Fiesta Vol III, Salón Alma Hydra, Luján de Cuyo
  • Bailable Año Nuevo, Cima Bar, Luján
  • Club del Sodeado, Waby Fun Clu, Luján de Cuyo
  • Guy J & Guy Mantzur x Endless Sound Nye, Quinta Las Rosas, Guaymallén
  • El Ático Marcos Faraone, Quinta Doña Elvira, Guaymallén
  • Año Nuevo Pedemonte, Pedemonte, Las Heras
  • Fiesta de Fin de Año, Cerro, Las Heras
  • Año Nuevo Complejo Las Rosas, Complejo Las Rosas, Las Heras
  • Evento Bailable Año Nuevo, El Barcito, Lavalle

Este

  • Cambalache Fest, Club Juventud Unidad, La Paz
  • La Fabulosa, Plan B, La Paz
  • Word 360, Club Atlético San Martín, San Martín
  • Club del Perreo Año Nuevo, Club Social y Dep., La Dormida, Santa Rosa

Valle Uco

  • Renacer, Sofía Disco, Tunuyán
  • Año Nuevo Colombia, Espacio Republic, Tunuyán
  • Delirium, Valley House, Tunuyán
  • Proyecto X, Camping Don Alberto, Tunuyán
  • Fin de Año, Finca Don Carlos, Tunuyán
  • Año Nuevo 31/12, Bodega Event Brand, San Carlos
  • Fiesta Haras, M.K.M., San Carlos
  • Año Nuevo, La Fortaleza Reber, Tupungato
  • Fiesta de Fin de Año, Bodega Jean Bousquet, Tupungato

Sur

  • Fiesta Over, Predio Ferial, General Alvear
  • Nova Año Nuevo, Pivovar, General Alvear
  • Fiesta Comienzo de Año, Scandinavian Eventos, Malargüe
  • Fiesta Nomade, Finca Las Perdices, San Rafael
  • Año Nuevo Mágico, Club San Martín de Monte Comán, San Rafael.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

