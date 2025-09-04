Facebook X-twitter Youtube Instagram

Festival de BOX en Tunuyán: 10 peleas amateurs y la gran pelea por el título mendocino este viernes

A partir de las 20 horas.

Este viernes 5 de septiembre, el Polideportivo será sede de una velada histórica para el boxeo provincial. Desde las 20 horas, se disputará el título oficial de la Federación Mendocina de Box, con los hermanos Daiana y Ángel Vega como protagonistas de los combates estelares. La jornada reunirá más de 10 peleas amateurs y promete emoción, técnica y orgullo local.

Daiana se enfrentará a Melina Torres y Ángel a Emanuel Alonso, en peleas pactadas a 4 rounds cada una. Ambos son alumnos del gimnasio de Pablo Estrella, referente del pugilismo local y formador de talentos que hoy representan al departamento con esfuerzo y convicción. Los hermanos Vega buscarán consagrarse ante su gente, llevando en cada golpe el sueño de levantar el cinturón mendocino.

La entrada general tendrá un valor único de $5.000. Lo recaudado en el estacionamiento será destinado a beneficio de una institución local, fortaleciendo el espíritu solidario que caracteriza a nuestra comunidad.

Fuente: Prensa Tunuyán 

