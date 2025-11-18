Festival de Rock en Tunuyán: bandas locales, arte y solidaridad por el 145° aniversario

La entrada será libre y gratuita, y quienes deseen participar podrán colaborar con un alimento no perecedero.

El próximo 29 de noviembre, desde las 18 horas, se realizará el Festival de Rock en el patio de la Casa del Maestro, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán. El evento reunirá a bandas locales, intervenciones artísticas, feria de artesanos y food trucks, en una jornada pensada para disfrutar en comunidad.

El festival tiene como objetivo visibilizar el talento musical de la región, brindando un espacio de expresión y encuentro para jóvenes, familias y visitantes. Durante cinco horas, el escenario recibirá a Robledo & Puch, Malva y los Zombis, Koil, Galo Gallardo, Marcelo Zoloa, Los Jimbo, Error 404, Mercaly, Nota, Cosaco, Bomba de Chalu y Los Kacos. La música será protagonista de una tarde que combina arte, gastronomía y participación ciudadana, en un entorno que celebra la identidad cultural local.

La entrada será libre y gratuita, y quienes deseen participar podrán colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a merenderos y comedores locales, reforzando el carácter solidario de la propuesta.

Fuente: prensa Tunuyán