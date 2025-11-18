Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 18, 2025

logo el cuco digital

Festival de Rock en Tunuyán: bandas locales, arte y solidaridad por el 145° aniversario

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La entrada será libre y gratuita, y quienes deseen participar podrán colaborar con un alimento no perecedero.

El próximo 29 de noviembre, desde las 18 horas, se realizará el Festival de Rock en el patio de la Casa del Maestro, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán. El evento reunirá a bandas locales, intervenciones artísticas, feria de artesanos y food trucks, en una jornada pensada para disfrutar en comunidad.

El festival tiene como objetivo visibilizar el talento musical de la región, brindando un espacio de expresión y encuentro para jóvenes, familias y visitantes. Durante cinco horas, el escenario recibirá a Robledo & Puch, Malva y los Zombis, Koil, Galo Gallardo, Marcelo Zoloa, Los Jimbo, Error 404, Mercaly, Nota, Cosaco, Bomba de Chalu y Los Kacos. La música será protagonista de una tarde que combina arte, gastronomía y participación ciudadana, en un entorno que celebra la identidad cultural local.

La entrada será libre y gratuita, y quienes deseen participar podrán colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a merenderos y comedores locales, reforzando el carácter solidario de la propuesta.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Manejaba alcoholizado y en un auto sin papeles: fue detenido en San Carlos

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO