Festival Nacional de la Tonada: más de 99% de satisfacción y fuerte impacto turístico en Tunuyán

Los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2026, se realizó una nueva edición del Festival Nacional de la Tonada y de la Vendimia Departamental en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán. La propuesta incluyó la Vendimia Departamental “VendimIA en el Tiempo” y la 44° edición del Festival Nacional de la Tonada, con actividades artísticas, culturales e institucionales. La organización y producción estuvo a cargo de la Municipalidad de Tunuyán, con el acompañamiento de auspiciantes y la participación de artistas locales y nacionales.

Un aspecto central a destacar es que el Festival Nacional de la Tonada cuenta desde hace más de 15 años con la certificación de calidad bajo Normas ISO 9-9001, lo que implica procedimientos estandarizados, evaluación de servicios y mejora continua para garantizar la experiencia del público.

En total se realizaron 839 encuestas. La satisfacción general alcanzó el 99,13% en el Festival Nacional de la Tonada y el 98,35% en la Vendimia Departamental, considerando las categorías Excelente y Muy bueno. En los ítems específicos, la satisfacción fue de 97,63% para artistas, 97,75% para bailarines, 99,33% para escenario y 97,17% para seguridad. También se registraron valoraciones de 95,57% en entradas, 91,54% en alimentos y 88,46% en estacionamiento. En el caso de los baños, la satisfacción alcanzó el 70,71%, ubicándose como uno de los puntos con mayor margen de mejora.

Entre las observaciones más mencionadas en la encuesta se destacaron las expresiones de conformidad general (“todo excelente / conforme”). Con el cierre de la programación, el Anfiteatro Municipal volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y participación cultural, y el Festival reafirmó su doble valor: calidad certificada con resultados medibles y un evento que impulsa a Tunuyán como destino turístico en el calendario cultural de Mendoza.

Los datos del relevamiento también permitieron dimensionar el impacto regional del evento y su aporte al posicionamiento turístico del departamento. Este impulso se reflejó directamente en la ocupación hotelera. Según datos preliminares suministrados por los prestadores turísticos a la Dirección de Turismo, durante los días del festival, las zonas aledañas al anfiteatro Nicolás Bataglia alcanzaron picos de ocupación plena durante el sábado y domingo. A medida que estas plazas céntricas se completaban, la demanda se expandió hacia el oeste, registrando una ocupación del 80% en Colonia y del 70% en Vista Flores, entre otras localidades. Este efecto dominó no solo dinamizó el alojamiento, sino que también impulsó significativamente actividades complementarias como la gastronomía, el enoturismo y las experiencias de aventura, potenciando la oferta turística integral del destino.

El Festival Nacional de la Tonada se desarrolló en sus dos jornadas el 31 de enero y 1 de febrero, con una asistencia superior a 17 mil personas en la primera noche y más de 30 mil en la segunda. La programación incluyó artistas locales y nacionales, entre quienes se destacaron Campedrinos, Lázaro Caballero y Abel Pintos. Además, el público recorrió espacios como la Peña del Festival, el Patio de Sabores, el Paseo de Artesanos, la Carpa de Reinas – Mandato Cumplido y propuestas institucionales vinculadas al ambiente, el turismo y la producción vitivinícola.

La Vendimia Departamental se desarrolló el lunes 2 de febrero bajo el nombre “Vendimia en el Tiempo” y culminó con la elección de las nuevas soberanas. Agustina Giacomelli, representante de FM Z95, fue electa Reina Departamental de la Vendimia, acompañada por Pilar Serrani, representante de Vista Flores, como Virreina. En el marco del festival, Jazmín Riveros, de la Unión Vecinal Scaravelli, fue coronada Reina Nacional de la Tonada, y Josefina Cantalejos, de Los Chacayes, resultó electa Virreina Nacional. Durante el acto se realizó el traspaso de atributos y finalizó el mandato de las soberanas salientes.