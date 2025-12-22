Fiesta del fútbol y festejo multicolor en el Cierre Anual de la Liga Municipal de Escuelitas en Tupungato

El encuentro se vivió con un clima festivo muy especial, al estilo de los festejos de la Selección Nacional, con banderas, cánticos, música, espuma y picaditos de fútbol improvisados donde los chicos y las chicas fueron los protagonistas, divirtiéndose junto a sus compañeros y familias.

La tarde noche de ayer -en coincidencia con el aniversario de la tercer Copa Mundial lograda por la Scaloneta- la pista del Polideportivo Municipal “Francisco Rizzo” recibió a más de 600 niños y niñas en una verdadera fiesta del fútbol disfrutada con alegría y emoción con motivo del cierre anual de la Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol de Tupungato.

A lo largo de la tarde, las escuelitas compartieron el acto que reflejó el trabajo realizado durante todo el año y los valores que se promueven desde el deporte como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Después de escuchar las palabras del Intendente Gustavo Aguilera y del Director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú, llegó uno de los momentos más esperados que fue la entrega de trofeos de participación, donde cada niño y niña recibió su reconocimiento, celebrando el esfuerzo, la constancia y las ganas de jugar que marcaron toda la temporada.

Familias, entrenadores y referentes acompañaron este gran cierre, alentando a los verdaderos campeones, en un ambiente de alegría colectiva que reafirma al fútbol como una práctica de encuentro y construcción comunitaria.

En el marco de este proyecto, el Municipio de Tupungato acompañó a las escuelitas durante el año con la entrega de fondos económicos, elementos deportivos y distintas gestiones, fortaleciendo el desarrollo del fútbol infantil y garantizando mejores condiciones para la práctica deportiva en cada distrito.

Desde la Municipalidad de Tupungato se destacó el crecimiento de la Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol y se enorgulleció de este cierre de año con la convicción de que el proyecto seguirá creciendo, acompañando a cada escuelita y a cada jugador en su desarrollo deportivo y humano.

Fuente: prensa Tupungato