Fiesta departamental del Adulto Mayor: Tupungato coronó a Gloria Britos como su Reina

Tras obtener 31 votos del público fue elegida la representante del distrito Cordón del Plata, acompañada por el aliento y entusiasmo de su barra.

El sábado 20 de diciembre, la Explanada Municipal fue escenario de una emocionante noche con la Fiesta Departamental del Adulto Mayor, una celebración que reunió a familias, vecinos y vecinas en un clima festivo y participativo.

La celebración se desarrolló junto al último Paseo Peatonal del 2025, que contó con la participación de más de 30 emprendedores a lo largo de la Avenida Belgrano, quienes ofrecieron sus productos y acompañaron las propuestas gastronómicas y los espectáculos impulsados por los comercios del centro tupungatino.

Concurso de Vidrieras

La jornada comenzó con la entrega de premios del Concurso de Vidrieras “Tupungato Brilla en Navidad”. Recibieron sus cheques simbólicos los tres comercios más votados de manera online: 3º puesto Regalería “Corona”, 2º puesto Librería y Regalería “Rincón de Mimos” y 1º puesto Panadería y Pastelería “Con Azúcar y Canela”, ganadora por segundo año consecutivo.

Elección Reina del Adulto Mayor

Luego se presentaron las cuatro postulantes a la corona del Adulto Mayor: Candidata N° 1 Emma Nelida Romero, Candidata N° 2 Susana Beatriz Noriega, Candidata N° 3 Mirta Gloria Britos y Candidata N° 4 Rosario Giamportone, junto a su Majestad Elba Dellac, quien se despidió de sus atributos tras un año de destacada participación y compromiso como representante departamental.

A continuación compartieron discursos los funcionarios locales y provinciales que encabezaron el evento, la Coordinadora del Adulto Mayor Rocio Herrera, el Director de Adultos Mayores Lucas Luppo -encargado de oficializar que Tupungato será sede la Fiesta Provincial del Adulto Mayor- y el Intendente Gustavo Aguilera quien confirmó que un día después de la vendimia departamental, precisamente el domingo 8 de febrero, la localidad recibirá a todos los mendocinos para festejar por las personas mayores.

Posteriormente se realizó el sorteo de las cifras habilitaban a los votantes en caso que la terminación del DNI se correspondiera con las elegidas. El procedimiento estuvo a cargo de la escribana Silvina Iturralde.

La votación fue fiscalizada por una mesa escrutadora integrada por la notaria Iturralde, la Presidenta del HCD Marcela Granizo, el Secretario de Gobierno Leonardo Luconi, la concejal Ruth Lucero, la Subdirectora de Desarrollo Humano Mariela Bueno, Romina Cisterna en representación del Área de Discapacidad y dos veedores referentes de las candidatas número 2 y 3, también seleccionados por sorteo.

Al finalizar esta instancia se rindió un emotivo homenaje a Rosa Sosa, querida Reina del Adulto Mayor de mandato cumplido, recordada como guardiana de todas las reinas y una apasionada de la vendimia referente del distrito El Peral. Su compromiso con la máxima fiesta de los mendocinos y su acompañamiento permanente a las candidatas la convirtieron en una figura muy querida. En su memoria, se entregó a sus hijas un cuadro con una fotografía de “Rosita”, mientras se proyectaban imágenes que recordaban su vida y su legado.

La noche continuó con los shows artísticos, comenzando con la presentación de la cantante Lorena Lucero, quien hizo bailar al público con populares interpretaciones.

Después, la Reina del Adulto Mayor 2025 Elba Dellac, regaló como sorpresa a sus nuevas compañeras y a todos los presentes la coreografía de “Zamba de amor en vuelo”, junto al bailarín Fabricio Mercado, al cierre el Intendente con el Director Luppo y la Coordinadora Herrera le entregaron unos obsequios de recuerdo.

Más tarde, el Ballet de Adultos Mayores de Pewmafé ofreció diversos cuadros tradicionales que fueron aplaudidos por los espectadores.

Finalmente llegó el momento más esperado, el recuento de votos, vivido con entusiasmo y complicidad entre locutores y barras, que alentaban a sus candidatas. El resultado consagró como ganadora a Gloria Britos, quien fue coronada Reina Departamental del Adulto Mayor 2025.

La Fiesta continuó con DJ Gastón López haciendo bailar a los vecinos y vecinas hasta cerca de la medianoche.

