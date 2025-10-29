Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 29, 2025

octubre 29, 2025

Fiesta Patronal Tupungato 2025: “María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”

Estas fiestas son una oportunidad para reencontrarnos como comunidad, celebrar nuestra fe y fortalecer la esperanza que María inspira en el corazón de Tupungato.

Tupungato se prepara para vivir con fe y entusiasmo su Fiesta Patronal 2025, bajo el lema “María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”. Como cada año, la comunidad se une en oración, encuentro y celebración, honrando a Nuestra Señora del Socorro, patrona del departamento.


Las actividades principales se desarrollarán entre el 6 y el 16 de noviembre, con la tradicional Novena Patronal y la Caravana Mariana Departamental, momentos que convocan a fieles de todos los distritos a renovar la fe y la esperanza.

Novena Patronal

Del jueves 6 al viernes 14 de noviembre
Cada jornada de la Novena se vivirá en distintos espacios y comunidades del departamento, con la participación de vecinos, instituciones y grupos pastorales.


 Cronograma

Jueves 6/11  

Templete Plaza Juan Pablo II (entre calles Talcahuano, Plumerillo y Maipú – distrito Villa Bastías)Rosario: 19h | Misa: 19.30h


Viernes 7/11 

Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad)Misa: 8h | Rosario: 8.30h


Sábado 8/11

 Salón Comunitario La Arboleda (c. Iriarte s/n – distrito La Arboleda)Rosario: 9.30h | Misa: 10h

Domingo 9/11

Capilla Sagrado Corazón de Jesús (c. La Gloria s/n – distrito San José)Rosario: 9h | Misa: 9.30h


Lunes 10/11

Casa Flia. Raúl Coro (B° Arcoiris – distrito Villa Bastías)Rosario: 19h | Misa: 19.30h


Martes 11/11

Ermita Divino Niño (c. Estancia Silva – distrito Gualtallary)Rosario: 19h | Misa: 19.30h


Miércoles 12/11

Ermita Virgen del Rosario  (Av. Urquiza – distrito Ciudad) Rosario: 19h | Misa: 19.30h


Jueves 13/11

Capilla María Reina (c. El Álamo s/n – distrito Cordón del Plata)Rosario: 19h | Misa: 19.30h


Viernes 14/11 

Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad)Rosario: 19h | Misa: 19.30h

Caravana Mariana Departamental

Domingo 16/11

Salida: 9h desde Parroquia Ntra. Sra. del Socorro

Llegada: 11h al Camping Municipal Misa de cierre.

Almuerzo comunitario a la canasta

