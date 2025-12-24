Fiestas de fin de año: cómo cuidar la salud de perros y gatos en esta época

Las fiestas de fin de año son sinónimo de celebraciones, encuentros, fuegos artificiales (muchas veces), cambios en las rutinas y comidas fuera de lo habitual. Para las mascotas este período puede convertirse en un verdadero estrés debido al aumento del ruido, las visitas o el acceso accidental a alimentos peligrosos, lo que resulta en un incremento en consultas y urgencias veterinarias. “Es importante saber que todo lo que circunda a las fiestas genera un ambiente en el cual perros y gatos perciben que algo diferente puede llegar a ocurrir. Eso es ansiedad: un miedo o una sensación muy desagradable por lo que puede llegar a pasar. Nuestra función como tutores es tratar de limitar todos los factores estresantes, para que ellos, esos días, puedan pasarlos con la mayor normalidad posible”, explica Silvina Muñiz, presidenta de la Asociación de Veterinarios Especializados y representante argentina en la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (FIAVAC).

Uno de los problemas más frecuentes es el estrés por la pirotecnia. Muchos perros y gatos presentan temblores, jadeo intenso, taquicardia, desorientación o intentos de escape que pueden derivar en accidentes. También se multiplican las intoxicaciones por ingesta de chocolate, pasas de uva, alcohol o restos de comidas típicas de las fiestas. También pueden producirse heridas por vidrios o elementos cortantes tras las celebraciones. “Los riesgos más comunes son los que están asociados a escaparse, ya que pueden atravesar vidrios, salir corriendo, caerse en una pileta, cruzar la calle… Puede pasar que, al salir sin rumbo fijo y desesperados, se pierdan y no puedan volver”, ejemplica Muñiz. Y agrega que otro riesgo muy común es la automedicación. “Muchas familias deciden darles unas gotitas sedantes que compran en las veterinarias sin ningún tipo de supervisión médica. Lo que puede ocurrir es que haya una baja de presión en los animales y se desvanezcan. La hipotensión es muy peligrosa”. La experta aclara que es posible medicar a los animales, pero siempre y cuando sea bajo supervisión veterinaria.

Urgencias

Saber cuándo una situación requiere atención urgente es clave para actuar a tiempo. Se debe acudir rápidamente a un profesional si la mascota presenta dificultad para respirar, convulsiones, vómitos o diarrea persistentes, sangrado, hinchazón súbita, imposibilidad de caminar, ingestión de tóxicos, caídas desde altura o quemaduras. Ante la duda, siempre es preferible consultar: una comunicación temprana con un veterinario puede evitar complicaciones mayores. Incluso si esta fuera de manera virtual, lo que permite entender si la situación requiere de una atención inmediata personalizada o el tutor puede tomar medidas previas para abordar a su mascota frente a determinadas circunstancias.

Otro aspecto importante es saber a dónde acudir. Durante las fiestas, no todas las veterinarias permanecen abiertas y encontrar un centro disponible puede generar demoras críticas.

Cada vez más tutores optan por contar con un plan de salud para sus mascotas, que ofrece una red de atención amplia y organizada para resolver emergencias, de manera virtual o presencial, incluso en horarios especiales. “En Vetify contamos con una cobertura veterinaria a nivel nacional, lo que asegura a las familias la atención médica, independientemente de dónde se encuentren en el país. Especialmente en esta época del año, en la que es normal trasladarse para disfrutar de las fiestas y las vacaciones de verano”, detalla Sabrina Pfeifer, directora de Vetify. Esta propuesta también habilita la posibilidad de consultar al veterinario de confianza, algo clave para la continuidad del cuidado y seguimiento de cada animal, avalado por un sistema de reintegros que permite una organización más ágil frente a gastos imprevistos. “También incluimos el servicio de traslado a un centro veterinario, un punto fundamental cuando el animal está descompensado o la familia no puede movilizarse rápidamente. Contar con ese respaldo, reduce la incertidumbre y garantiza que la mascota reciba asistencia profesional en el menor tiempo posible”, aseguran desde Vetify.

En un momento del año donde la prevención y la organización son esenciales, disponer de un plan de salud para mascotas brinda tranquilidad y permite que las fiestas se vivan sin sobresaltos. Anticiparse, conocer los signos de alerta y tener claros los canales de atención, es la mejor manera de proteger a los animales que forman parte de la familia.

Consejo de expertos

La época de fin de año genera en las familias un cambio en el estado de ánimo, y los animales que conviven con ellas, perciben una mayor tensión y demasiada euforia, llevándolos al estrés y la ansiedad. A esto se suma que muchas familias deciden pasar las fiestas fuera de su casa y los perros y gatos se quedan solos.

Frente a este contexto, Silvina Muñiz, sugiere una serie de consejos para priorizar el bienestar de las mascotas:

– Cuando se quedan solos y empiezan a escuchar ruidos a los que no están acostumbrados, y que son agudos para el oído del perro y el gato (ejemplo: petardos o cañitas voladoras), los tutores pueden optar por poner algodones en sus oídos, para que tengan la audición más cubierta. Otra opción es poner música clásica, que generalmente los calma;

– Siempre dejar algunas luces prendidas y bajar persianas, para que no vean los destellos de luces que los asustan.

– Si la familia no está en el hogar, dejar a las mascotas en un espacio en el que estén contenidas, y no sueltas por toda la casa. Lo ideal es que puedan quedarse en un espacio al que estén acostumbradas.

– No atarlos jamás. Frente al miedo, los animales se paralizan o buscan escaparse, y el estar atados puede derivar en ahorcamiento o fuertes heridas.

– Evitar las intoxicaciones por ingesta de alimentos a los que no están acostumbrados (Ej. chocolates, pan dulce, etc.). Esto puede generar grandes problemas gastrointestinales.

“Frente a la emergencia, la gente no puede pensar bien, entonces es muy importante tener resuelto el contacto con un veterinario, ya sea con un teléfono pegado en la heladera o en la billetera. Pero siempre es importante saber a dónde acudir en caso de una emergencia, que esté abierto 24 horas”, afirma Muñiz.

Fuente: prensa UnCuyo