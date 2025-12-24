Fiestas de fin de año ¿Cuáles son las habilitadas en Valle de Uco?

De las 22 habilitadas en toda la provincia, cinco están en nuestra región.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará operativos de control con el objetivo de prevenir la realización de fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los distintos espacios. Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada.

En toda la provincia se habilitaron 22 fiestas para el 25 de diciembre: 10 en el Gran Mendoza, 3 en la Zona Este, 5 en el Valle de Uco y 4 en el Sur. Además, estarán en funcionamiento más de 150 locales de esparcimiento categorizados, que también serán fiscalizados.

Los horarios especiales establecidos para Navidad son: ingreso y venta de entradas, hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas, hasta las 5.30, y cierre y finalización de los eventos, a las 7.30.

Ante irregularidades o la realización de fiestas clandestinas, las denuncias pueden realizarse a través del 0800 222 0900, línea gratuita que funciona las 24 horas.

Gran Mendoza

Open Air, Bodegas Tierras Altas (Luján)

Eden, Salón de Carolis (Luján)

Navidad Mirage, Salón Alma Hydra (Luján)

Santa Marta, Cima Bar (Luján)

404 Christmas Session, Quinta Doña Elvira (Guaymallén)

Absolut X Label, Quinta Las Rosas (Guaymallén)

Navidad en la Isla, Isla Verde (Guaymallén)

Evento bailable, El Barcito (Lavalle)

Navidad Pedemonte, Pedemonte (Las Heras)

Evento bailable, El Cerro (Las Heras).

Zona Este

Navidad Popular, Club Juventud Unida (La Paz)

Apertura Navidad, La Mariana (San Martín)

Apertura Navidad, Paax (Junín).

Valle de Uco

Sofia Claus Fest, Sofía Disco (Tunuyán)

Delirium, Valley House (Tunuyán)

Colombia, Espacio Republic (Tunuyán)

Fiesta Haras, MKM (San Carlos)

Navidad, La Fortaleza (Tupungato).

Zona Sur

Fiesta Nómade, Centenarios Eventos (General Alvear)

Navidad, Pivovar (General Alvear)

Luven Navidad Bajo las Estrellas, Finca Las Perdices (San Rafael)

Elévate Sounds, Club Los Campesinos (San Rafael).

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza