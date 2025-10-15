Fila, la perra que pertenece a Cuerpos Especiales de Tunuyán recuperó una moto adulterada

El hecho sucedió en horas de la tarde del martes.

Personal de Cuerpos Especiales de Tunuyán, fue puesto en aviso por un llamado al 911, sobre un robo en una propiedad ubicada en la zona de La Estacada, sobre Ruta 40 en el kilómetro 72.

En el lugar, la víctima del hecho denunció el robo de un televisor de 32 pulgadas y una garrafa de 10 kilos (color morada). Por esta situación se solicitó la presencia del can, Fila, quien realizó un rastrillaje por la zona.

Fila, desde la casa de la víctima, salió con dirección hacia el Norte, luego hacia el Este y Noreste y finalmente otra vez al Norte. Realizó un rastrillaje total de unos 300 metros, hasta que se detuvo frente a una casa con un cartel “Gomería La Estacada” donde además había un pasillo que conectaba con varias viviendas.

Por esta razón, el personal actuante solicitó una orden de allanamiento en la propiedad y con la autorización otorgada comenzaron a inspeccionar el lugar, donde no lograron dar con los elementos que había denunciado la víctima, pero sí con una moto la cual no contaba con documentación y tenía la numeración de motor adulterada.

Siguiendo las directivas del Ayudante Fiscal, se procedió al secuestro del rodado y se individualizó a quien aseguró ser el propietario de la moto.