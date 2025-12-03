Fin de la clase media: seis de cada diez mendocinos ya no forman parte de esa franja social

El principal dato surge del cambio de los patrones de consumo producto de los aumentos desmedidos, la caída del salario real y la pérdida de poder adquisitivo.

La tradicional imagen de Mendoza como una provincia de clase media atraviesa su mayor crisis en décadas. Según un relevamiento de la consultora Evaluecon, seis de cada diez mendocinos ya no pertenecen a la clase media, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo y el cambio forzado en los hábitos de consumo de las familias.

El estudio por la consultora que dirige el economista José Vargas se realizó durante octubre de este año con unas 800 familias de toda la provincia. En este marco, se mostró que, desde fines del año pasado, el patrón de consumo cambió drásticamente. Las familias hacen malabares con el fin de estirar sus ingresos mensuales y, en muchos casos, los jefes de hogar acumulan dos y hasta tres empleos para sostener niveles básicos de vida.

Para ser considerada parte de la clase media en Mendoza, Evaluecon determinó que se necesitan ingresos superiores a $2.000.000 mensuales en función de una Canasta Básica Total digna. La combinación de aumentos de precios “desmedidos” en algunos rubros, caída del salario real y pérdida de poder adquisitivo empujó a una porción mayoritaria de los hogares por debajo de ese umbral.

Se analizaron familias en Mendoza con trabajos formales e informales que cumplen con los requerimientos mínimos indispensables para cubrir necesidades nutricionales mínimas y necesidades habitacionales también mínimas para poder vivir dignamente.

Del mismo modo, para establecer la categorización se hizo foco en familias del tipo Hogar Tipo 2 es decir dos adultos y dos chicos en edad escolar (promedio), dado que el análisis cambia si hay más o menos integrantes en el grupo familiar, tanto por las necesidades nutricionales como habitacionales.

Qué dejan de consumir los mendocinos

Sucede que con una inflación relativamente baja, el reacomodamiento del consumo y la suba generalizada de precios en el área de servicios públicos y generales como salud, educación y vivienda erosionaron de manera constante los ingresos familiares.

El trabajo especificó qué cosas resignan las familias mendocinas que ya no pueden mantenerse dentro de la clase media.

Las principales renuncias fueron:

Vacaciones: (26%)

Esparcimiento: (21%)

Cambio colegio privado a estatal: 12%

Menos consumo indumentaria: 10%

De 2das a 3ras y 4tas marcas en alimentos: 10%

Menos uso vehículo particular: 8%

Baja medicina prepaga: 6%

Reducción seguro total a solo terceros: 5%

Otros: 2%

Entre las conclusiones del informe se expresó que las condiciones de consumo cambiaron considerablemente en los últimos 12 meses. En esta línea, se dejaron de consumir muchas cosas para poder mantener consumo mínimo e indispensable. Se agregó que los cambios que se observaron impactaron sobre los ingresos familiares, lo que llevó a perder poder de compra de manera constante.

Fuente: Diario Los Andes