Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital

Fin de semana de carreras en el hipódromo de Mendoza: serán las únicas de septiembre y hay pocos caballos anotados

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

De un total de 11 carreras se destacan los clásicos de Pollas de Potrillos y Pollas de Potrancas.

Este próximo domingo 14 de septiembre, en el hipódromo de Mendoza, se realizará una nueva reunión burrera que será la única del mes de septiembre. En total habrá 11 competencias donde se destacan las cuadreras. Lo negativo es que hay pocos ejemplares anotados.

1ra carrera – 800 metros – 10 horas
(Extraoficial)
1-Soy Dahlia
2-El Gran Augusto
3-I’m The Best

2da carrera – 200 metros – 10.50 horas
(Concertada)
1-Gran Tokio
2-Alma Mía
3-Petaca
4-Rojo

3ra carrera – 225 metros – 11.40 horas
(Concertada)
1-Gran Compañera
2-Don Oscar
3-Sarah

4ta carrera – 275 metros – 12.30 horas
(Concertada)
1-Full Story
2-Oñañi El Mariscal
3-Manso Iluminado
4-Malvón
5-Brannister

5ta carrera – 350 metros – 13.20 horas
Clásico: “Primavera”
1-Vasko Americano
2-Estimado Informe
3-Pupila Marquesa
4-Don Mango

6ta carrera – 1200 metros – 14 horas
(Ganadores de una)
1-Persicco Boy
2-Shaked
3-Don Sereno
4-Global Peggy
5-Nikita Touch
6-Maltuñado

7ma carrera – 1300 metros – 14.40 horas
(Ganadores de dos)
1-General Spring
2-Alabama City
3-Corajudo
4-Galán Love
5-Furioso Decano

8va carrera – 800 metros – 15.20 horas
(Concertada)
1-Dame Cien
2-Stormy Bird
3-Donna Revoltosa

9na carrera – 1600 metros – 16 horas
Clásico: “Polla de Potrancas”
1-Vasquita de Oro
2-Hola Frank
3-Amor Cósmico

10ma carrera – 1600 metros – 16.40 horas
Clásico: “Polla de Potrillos”
1-Todo En Claro
2-Ignatius
3-Vamos Calor
4-Validame
5-Latin Jazz
6-French Frank

11ma carrera – 1800 metros – 17.30 horas
Especial: “Día del Maestro”
1-Irlam
2-Tengo El Arte
3-El Chespi
4-Camorrero Scat
5-Equipo Que Gana
6-Baby Indal
7-Convoy Jarana

Foto: José Maluf

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO