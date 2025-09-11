Fin de semana de carreras en el hipódromo de Mendoza: serán las únicas de septiembre y hay pocos caballos anotados

De un total de 11 carreras se destacan los clásicos de Pollas de Potrillos y Pollas de Potrancas.
Este próximo domingo 14 de septiembre, en el hipódromo de Mendoza, se realizará una nueva reunión burrera que será la única del mes de septiembre. En total habrá 11 competencias donde se destacan las cuadreras. Lo negativo es que hay pocos ejemplares anotados.
1ra carrera – 800 metros – 10 horas
(Extraoficial)
1-Soy Dahlia
2-El Gran Augusto
3-I’m The Best
2da carrera – 200 metros – 10.50 horas
(Concertada)
1-Gran Tokio
2-Alma Mía
3-Petaca
4-Rojo
3ra carrera – 225 metros – 11.40 horas
(Concertada)
1-Gran Compañera
2-Don Oscar
3-Sarah
4ta carrera – 275 metros – 12.30 horas
(Concertada)
1-Full Story
2-Oñañi El Mariscal
3-Manso Iluminado
4-Malvón
5-Brannister
5ta carrera – 350 metros – 13.20 horas
Clásico: “Primavera”
1-Vasko Americano
2-Estimado Informe
3-Pupila Marquesa
4-Don Mango
6ta carrera – 1200 metros – 14 horas
(Ganadores de una)
1-Persicco Boy
2-Shaked
3-Don Sereno
4-Global Peggy
5-Nikita Touch
6-Maltuñado
7ma carrera – 1300 metros – 14.40 horas
(Ganadores de dos)
1-General Spring
2-Alabama City
3-Corajudo
4-Galán Love
5-Furioso Decano
8va carrera – 800 metros – 15.20 horas
(Concertada)
1-Dame Cien
2-Stormy Bird
3-Donna Revoltosa
9na carrera – 1600 metros – 16 horas
Clásico: “Polla de Potrancas”
1-Vasquita de Oro
2-Hola Frank
3-Amor Cósmico
10ma carrera – 1600 metros – 16.40 horas
Clásico: “Polla de Potrillos”
1-Todo En Claro
2-Ignatius
3-Vamos Calor
4-Validame
5-Latin Jazz
6-French Frank
11ma carrera – 1800 metros – 17.30 horas
Especial: “Día del Maestro”
1-Irlam
2-Tengo El Arte
3-El Chespi
4-Camorrero Scat
5-Equipo Que Gana
6-Baby Indal
7-Convoy Jarana
Foto: José Maluf