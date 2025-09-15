Fin de semana de PRIMAVERA y fiestas en San Carlos y Tunuyán: conocé los detalles de entradas y algunos descuentos

También se pueden adquirir de forma online.

La Municipalidad de Tunuyán informó que se ha habilitado la segunda preventa de entradas físicas exclusivamente para la comunidad local, con motivo del show de la Estudiantina que se realizará el próximo 21 de septiembre. Los vecinos de Tunuyán que deseen adquirir sus entradas deberán presentarse con DNI en la boletería del Auditorio Municipal, en los horarios de 9:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. El valor de cada entrada es de 12.000 pesos.

Entrada digital

A través del sitio web www.entradaweb.com.ar, seleccionando las ubicaciones disponibles. Se recomienda comprar con anticipación debido a la alta demanda.

Preventa: viernes 29 de agosto al domingo 14 de septiembre de 2025 → $12.000

Venta general: lunes 15 al sábado 20 de septiembre → $18.000

Día del evento: domingo 21 de septiembre → $18.000 (en boletería del Anfiteatro Municipal).

Accesos libres y gratuitos

Menores de 9 años (inclusive) ingresan sin costo.

Jubilados y pensionados podrán acceder presentando la constancia correspondiente.

Personas con discapacidad ingresarán con su CUD y podrán hacerlo junto a un acompañante, siempre que así lo indique el certificado.

San Carlos

Por otro lado, el Municipio de San Carlos comunicó que los jubilados y pensionados podrán acceder a un descuento del 50% en el valor de las entradas. Este beneficio estará disponible hasta el 17 de septiembre, y el pago deberá realizarse en el Área de Personas Mayores. Las entradas podrán retirarse el 19 de septiembre en dicha dependencia, ubicada en la intersección de las calles Toledo y Lencinas, en el departamento de San Carlos. Para más información, se encuentra habilitado el número telefónico 2622 220634.