Fin de semana movido en Tupungato: Policía secuestró estupefacientes, y se detuvo a conductores alcoholizados y a prófugos de la justicia

Entre los detenidos hay un masculino que era buscado por la justicia desde el año 2023 y que cuenta con un amplio prontuario delictivo.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje Tupungato desplegó un importante operativo policial durante el fin de semana en el departamento, donde se logró la detención de personas que estaban prófugas de la justicia, conductores alcoholizados y hubo secuestro de estupefacientes.

La primera detención se dio en calle 6 de Septiembre y Cornelio Saavedra. Se trata de un sujeto que presentaba un pedido de captura vigente desde el 3 de junio de 2023 y, además, contaba con un prontuario delictivo de años anteriores.

Otras 5 personas también fueron trasladadas a la comisaría, debido a tener medidas pendientes con la justicia. Respecto a estos casos, ninguno quedó detenido debido a que no se trataba de delitos de gravedad.

Respecto a la venta ilegal de estupefacientes, efectivos actuantes detuvieron a un masculino en calle Belgrano Norte y 6 de Septiembre. Al momento de la detención, tenía en su poder cigarrillos de marihuana.

Por último, 5 personas fueron detenidas por procesos contravencionales, donde tres de ellas estaban bajo los efectos del alcohol. De estas personas, 2 manejaban bajo los efectos del alcohol.

Según informaron las propias autoridades, durante todo el fin de semana se controló a más de 200 personas con los controles biométricos.