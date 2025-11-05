Final de la Copa Argentina: “la lepra” va por una hazaña histórica esta noche frente al “bicho” de la paternal

El equipo mendocino llega a la final luego de vencer en tanda de penales a River y se prepara para dar el batacazo.

Independiente Rivadavia se enfrentará por la final de la Copa Argentina este miércoles a Argentinos Juniors, en lo que será uno de los partidos más importantes de su historia. El cotejo está pactado para las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba y será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play.

El encuentro decisivo, que también otorga un pasaje directo a la próxima Copa Libertadores, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y tendrá la presencia de VAR.

En cuanto al Azul del Parque, alcanzó la final de la Copa Argentina luego de vencer en semifinales a River Plate 4-3 por penales luego de 90 minutos de juego sin goles.

El Bicho, por su parte, en la Copa Argentina vencieron a Belgrano de Córdoba en semifinales por 2 a 1, con goles de Hernán López y Tomás Molina, el último de penal.

Las formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Fuente: Diario El Sol