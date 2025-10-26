Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

La información fue aportada  por la Junta Electoral Nacional Mendoza.

Tras la finalización de las Elecciones Legislativas Argentinas 2025, desde la Junta Electoral Nacional Mendoza, emitieron un comunicado donde informaron que en la provincia votó un 75,5 % del padrón electoral.

Además, las propias autoridades, Dalmiro Garay, presidente de la corte, y Susana Pravata, jueza federal,  indicaron que durante toda la jornada que duró el proceso de votación no se registró ningún tipo de inconveniente. 

Respecto a los resultados oficiales, aseguraron que será un proceso rápido y que, a partir de las 21.00 horas, ya están disponibles.

