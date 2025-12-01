Facebook X-twitter Youtube Instagram

Flavia Dalmau, la diputada tunuyanina que votó a favor de la minería: “Es por el progreso de la provincia”

Diputados ya le dio media sanción a los proyectos mineros en la provincia, y se busca que el Senado los convierta en ley.

En medio de marchas y protestas por la media sanción que ya tiene el Proyecto San Jorge, en la provincia de Mendoza, con El Cuco Digital, dialogó la diputada de oriunda de Tunuyán, Flavia Dalmau, quien votó a favor del desembarco de la minería en la provincia.

Por la diversificación económica, por el desarrollo de la provincia y sobre todo por los estudios de impacto ambiental que se ha hecho y asegura una minería segura, es que yo voté a favor”, comentó Flavia Dalmau.

Además aseguró: “si queremos una provincia con desarrollo necesitamos explotar diferentes sectores y uno de esos es la minería, mi voto fue favorable porque hemos estudiado mucho todos los proyectos y dan seguridad de una minería segura y controlada”.

Respecto a los protestantes y quienes se oponen a la explotación minera en la provincia la propia diputada dijo que: “nosotros antes de votar a favor de esto estudiamos mucho cada punto del proyecto San Jorge y que impacto negativo puede tener y las consecuencias”.

Sé que hay mucho miedo con esto y posturas que son totalmente respetables, pero creo que tenemos que dejar eso de lado y dar el paso para adelante, la minería haciéndola responsablemente es muy buena para la provincia, eso va a permitir que la provincia este mejor en todos los aspectos y la economía sobretodo sea mucho mejor”.

Nosotros votamos a favor de la minería porque tenemos el apoyo de un montón de mendocinos que la quieren y ven un progreso explotando este sector”, concluyó la diputada Flavia Dalmau.

