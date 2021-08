Florencia se recibió de profe de Educación Especial y nos cuenta por qué eligió la inclusión como profesión

Por Estefanía Tello

Tienes 23 años y es de San Carlos.

Este 9 de agosto, se celebra el Día Nacional de la Educación Especial, una modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema.

En el marco de la “Declaración de los Derechos Humanos” que reafirma el Derecho que todas las personas tienen a la educación, el 9 de agosto 1949, se crea en nuestro país la Dirección de Educación Especial.

Este hecho instó al Estado a garantizar la igualdad de oportunidades, para que la educación de personas con discapacidad, forme parte del sistema educativo.

En la Argentina, la educación especial está orientada por el principio de «inclusión educativa» (inciso n, Artículo 11 de la Ley de Educación Nacional) y brinda atención educativa en casos específicos que no puedan ser abordados por la educación común.

La evolución del concepto de integración al de inclusión, requiere dejar de pensar en el individuo que se integra a pensar en el contexto, de modo que es éste el que debe satisfacer las necesidades de todos los que se encuentran en él; la institución cobra una importancia decisiva y requiere de un equipo de profesionales capacitados para la toma de decisiones y su ejecución.

Por tal motivo, El Cuco Digital, decidió entrevistar a Florencia Rivas, una joven de 23 años, oriunda de San Carlos y profesora de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual que nos contó por qué eligió la inclusión como profesión.

-Florencia, primeramente contanos un poco sobre vos para conocerte: ¿dónde estudiaste esta carrera, cuántos años cursaste y hace cuánto te recibiste?

Estudié el Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual en el Instituto de Educación Superior 9-009 de Tupungato, en una unidad académica en Tunuyán. Comencé la carrera en el año 2016 y terminé de cursar las materias en 2019, solo me quedó la Práctica Final para realizar en 2020 que se pospuso unos meses por las medidas preventivas tomadas por la pandemia. Finalmente pude realizar mi residencia a fines del año pasado y logré llegar a mi meta y recibirme de profe en junio de este año.

-¿Por qué elegiste estudiar Educación Especial?

Elegí la carrera por una experiencia que tuve en el secundario, donde asistí a una escuela de Educación Especial, y desde ese momento me interesó y supe lo que quería ser y hacer.

-¿Con qué desafíos te encontraste en el camino?

Los desafíos en estos años fueron muchísimos, a nivel personal el que más destaco es el de aprender a ser perseverante, resiliente y poner amor y dedicación a todo.

-Tengo entendido que no es una carrera fácil de transitar, ¿te pasó en algún momento que quisiste abandonar?

¿A quién no le habrá pasado eso? Miles de veces me pasó por la cabeza querer dejar todo. Pero recibí mucho apoyo de la gente que amo y eso me ayudó a creer en mí.

– Luego de este gran aprendizaje ¿nos podés contar cuál es la importancia de la Educación Especial?

Desde mi corta experiencia, creo que la importancia de la Educación Especial es crear ámbitos inclusivos para todos y eliminar las barreras que limitan y condicionan a las personas con discapacidad.

-¿Cuáles crees que son las recompensas de trabajar con personas con discapacidades?

Mucha experiencia no tengo todavía, pero creo que la mayor satisfacción es apoyar y ayudar al otro a crecer, y ver cómo eso es posible.

-Florencia, ¿por qué está mal referirnos a las personas con discapacidades como personas especiales o con capacidades diferentes?

Se dice así porque primero que nada son personas y luego, porque tienen una discapacidad. Y como dice el dicho “especiales son las pizzas”.

-Por último, ¿crees que hacen falta centros o instituciones que promuevan las actividades inclusivas para las personas con discapacidades?

Sí, siempre han hecho falta. Pero también considero que hace falta una sociedad mucho más inclusiva y que cada uno de nosotros pueda poner su grano de arena