Fondo Compensador Agrícola: paga hasta $2 millones por hectárea y hay tiempo hasta el viernes de inscribirse

El Ministerio de Producción a través de la Dirección de Contingencias Climáticas confirma la fecha límite para sumarse. Este viernes vence el plazo para adherir al Fondo Compensador Agrícola.

Los productores de hasta 30 hectáreas de toda la provincia que accedan a 1 de los 3 programas del sistema compensatorio, podrán recibir resarcimientos de hasta $2 millones por hectárea dañada al 100%.

Para quedar adheridos deberán pagar la primera cuota o bien realizar el pago anual, hasta el 5 de septiembre. Las boletas podrán descargarlas de la web de Contingencias, en el apartado “Boletas Fondo Compensador 2025-2026”. Allí, deberán colocar su número de CUIT y así obtendrán la boleta del programa que deseen. Para pagarlas deberán dirigirse a Banco Nación, Bolsa de Comercio o Rapipago.

Los programas disponibles

Los aportes para cada programa están divididos en 4 cuotas o bien un pago anual. Cabe aclarar que estas cuotas, como el valor de las compensaciones que recibirán los productores adheridos se actualizarán por IPC.

A) Especifica (Granizo): compensación de $2.000.000 por ha con daño total.

B) Inicial (Granizo + Heladas): compensación de $800.000 por ha con daño total.

C) Integral (Granizo + Heladas): compensación de $2.000.000 por ha con daño total.

Para productores hortícolas: compensación de $160.000 por ha en cualquiera de las coberturas.

Las compensaciones se pagan cuando el daño ponderado supera el 50%.

Plazos para realizar las denuncias por siniestros

Es importante que se realicen las denuncias correspondientes en los plazos establecidos por la Ley de Emergencias Agropecuaria 9083, a fin de poder acceder a las compensaciones del FCA.

• Heladas: la denuncia se puede realizar después de que hayan transcurrido 20 días desde la fecha del siniestro. El período para presentar la denuncia se extiende por 10 días hábiles.

• Granizo: la denuncia se puede realizar a partir del día siguiente a la fecha del siniestro. El período para presentar la denuncia se extiende por 10 días hábiles.

Consultas

Ante cualquier duda o consulta podrán comunicarse a través del siguiente mail: contingenciasmza@gmail.com o bien por teléfono 261 3854264/266/270.

Fuente; Prensa Gobierno de Mendoza.