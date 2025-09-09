Forestación Comunitaria: nueva jornada verde en Tunuyán

La actividad es gratuita.

El Municipio de Tunuyán informó que este sábado 13 de septiembre a las 11:00 horas, el Sector Biorío del Parque de la Lombardía será escenario de una nueva jornada de forestación comunitaria.

El evento, organizado por la Municipalidad de Tunuyán junto a Bio Río y Lombardía, busca fortalecer uno de los pulmones verdes más valiosos del departamento, promoviendo el conocimiento de la flora y fauna autóctona en un entorno natural ya elegido por la comunidad.

Cada participante recibirá un plantín para contribuir al crecimiento del bosque nativo. La actividad es gratuita, abierta a todo público y pensada para compartir en familia.